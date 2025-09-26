Bakan Uraloğlu: Yeni model Togg çok yakında

Beşiktaş KGM Ortaköy Sosyal Tesislerinde 3'üncü 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması' Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammed Selami Yazıcı, üniversite rektörleri ve öğrenciler katıldı.

‘Yeni model Togg çok yakında’

Ödül Töreninde konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışmasıönın 3’üncü dönem ödül töreninde, sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bugün burada, 65 farklı üniversiteden 315 gencimizin, 200 proje ile ortaya koyduğu vizyoner fikirlerin coşkusunu hep birlikte paylaşıyoruz. Ürettiğimiz milli teknoloji ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduğumuz artık bilinen bir gerçek. TOGG ile kendi arabamızı üreterek milletimizin yarım asırlık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Yeni modeli de inşallah önümüzdeki günlerde yollarımızda yol kat etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık’

Bakan Uraloğlu, "Hava savunma sanayinde dünya güç dengelerini değiştiren, çığır açan teknolojilere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 2007'de Bayraktar Mini İHA, 2010’da Anka, 2014'te dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı'yı geliştirdik. 2022’de Bayraktar Kızılelma’yı ve ardından yerli ve milli savaş uçağımız Kaan’ı gökyüzünde görerek birçok başarıya imza attık. MİLGEM Projesi ile kendi savaş gemilerimizi bir bir denize indirdik. Dünyanın ilk SİHA Gemisi “TCG Anadoluöyu kendi tersanelerimizde ürettik. Milli elektrikli tren setlerimizi hizmete sunduk. Yerli ve milli sürücüsüz metro araçlarımızı raylara indirdik. Milli Banliyö Trenimizi üreterek Gaziantep’te, Gaziray’da hizmete başlattık. %80’in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı, 'başaramazsınız' diyenlere inat, sarsılmaz azmimiz ve özgüvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırdık ve geçtiğimiz 21 Nisan’da hizmete aldık. TÜRKSAT 6A'dan başaramazsınız diyenlere inat olsun diye sarsılmaz azmimiz ve güvenimizle kalıcı yörüngesine ulaştırdık ve 21 nisan da onu hizmete sunduk. TÜRKSAT 6A'dan edindiğimiz tecrübelerle haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasında yerimizi aldık ve uydu ihracatçısı konumuna yükseldik. Şimdi de yolda TÜRKSAT 7A var kolları sıvadık, uydumuz daha yüksek veri kapasiteli, güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye’nin dijital gelecek vizyonunun inşallah taşıyıcılarından birisi olacak" şeklinde konuştu.

‘32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz ödül aldı’

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bu yarışma, yalnızca bir ödül töreni değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine dair bir vizyonun gençlerle buluştuğu bir platform. İlk yılında 19 üniversiteyle başlayan bu yolculuk, bugün 65 üniversiteye, 315 gencimizin 200 projesine uzandı. Karayolu, Denizcilik, Demiryolu, Havacılık-Uzay ve Haberleşme sektörlerinde yarışan projeler, Bakanlığımızın uzman ekipleri tarafından titizlikle değerlendirildi.32 farklı üniversiteden 46 proje ve 82 öğrencimiz, ödüle layık görüldü. Bu yıl toplam 4 milyon 922 bin 800 liralık ödül veriyoruz. Ödül kazanan her bir gencimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bakanlığımız, bilim ve teknolojiyle kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergimiz, bu vizyonun önemli bir parçası.İlk sayımızda Kalkınma Yolu Projesi’ni, ikinci sayımızda 'Ulaştırma Sistemlerinde Sürdürülebilirlik' temasını ele aldık. Şimdi ise üçüncü sayımızda, 'Denizyolu ve Kıyı Yapılarında Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik' temasıyla yola çıktık. Şu anda makale alımları için başvurular devam ediyor ve son teslim tarihi olan 20 Ekim 2025’e kadar da Dergipark üzerinden makalelerinizi bekliyoruz" dedi.

‘25 proje arasında dünya birincisi oldu’

Abdulkadir Uraloğlu, "Teknofest ve Bölgesel Kariyer Fuarları ile birlikte Bakanlığımızın bizzat organize ettiği U-FEST gibi özgün etkinliklerimizle sizlere ilham olmayı, sizleri geleceğin liderleri olarak görmeyi de hedefliyoruz. U-FEST, Türkiye’nin en dinamik ulaşım festivali olarak, karayolundan havayoluna, demiryolundan denizyoluna ve iletişime kadar Bakanlığımızın vizyoner projelerini sizlerle buluşturuyor. En son Eskişehir ve Rize’de gerçekleştirdiğimiz fuarlarımız önümüzdeki günlerde de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde gerçekleştireceğiz. Sizleri, bu festivallerimiz de sadece izleyici değil, aktif birer paydaş olarak görmek istiyoruz. ve işte daha yeni Teknofest kuşağından gelen gençlerimiz, uluslararası sivil havacılık teşkilatı’nın (ICAO) 42. genel kurulu kapsamında düzenlenen uluslararası inovasyon yarışması’nda; 'Air traffic controller diversion & support system' (Hava Trafik Kontrolörü Seyir Ve Destek Sistemi) projeleriyle, havacılıkta kritik bir soruna yapay zeka temelli bir çözüm sunarak 25 proje arasından dünya birincisi oldu. Antalya’da başlattığımız 'Aı ın the sky' vizyonuyla ilham alan bu gençlerimiz, hava trafik kontrolünde güvenli rota değişimlerini kolaylaştıran ve kriz yönetimi kapasitesini güçlendiren bir sistem geliştirerek Türkiye’nin adını zirveye taşıdı" ifadelerini kullandı.















