Antalya–Alanya otoyolu ile 17,7 milyar lira tasarruf: Yolculuk süresi 36 dakikaya düşüyor

"Yatırım bedeli 2 milyar 429 milyon avro olan söz konusu otoyolumuzun 729 milyon avrosu yani yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken 1,7 milyar avro yani yüzde 70'i de banka kredisiyle sağlanacak. Kredi verenlerin 3'ü Çin, 2'si Suudi Arabistan, 1'i Kuveyt, 1'i Almanya ve 1'i de Yunanistan merkezli 8 ayrı uluslararası ve 6 yerli olmak üzere 14 finans kuruluşundan oluşuyor. 2 katından fazla talep geldi. Demek ki biz bu fizibil projelere devam edeceğiz, onlara dünyadan para bulabiliyoruz. Biz ülkemizin bu anlamdaki ihtiyaçlarını doğru kanallar ve kredi şartlarıyla görmeye devam edeceğiz. Antalya-Alanya Otoyolu, önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacak. Bu proje, sadece bölge için değil Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip."