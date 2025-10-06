Antalya–Alanya otoyolu ile 17,7 milyar lira tasarruf: Yolculuk süresi 36 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun 4 saate kadar varan yolculuk süresini 36 dakikaya indireceğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla entegre olarak, İzmir'den Avrupa sınırına uzanan kesintisiz bir otoyol ağının parçası olacak. Zamandan 16,9 milyar lira, akaryakıttan 800 milyon lira olmak üzere yıllık yaklaşık 17,7 milyar lira tasarruf sağlayacak" ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen Antalya-Alanya Otoyolu Finansal Kapanış Töreni'nde konuştu.
Antalya ve Alanya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan iki önemli turizm merkezi olduğunu söyleyen Uraloğlu, artan nüfus ve turizm hareketliliğinin ulaşım altyapısında da yeni yatırımları zorunlu kıldığını vurguladı.
Uraloğlu, "İşte bu noktada hayata geçirdiğimiz bu projemiz, sadece bir ulaşım hattı değil aynı zamanda turizmi, ticareti ve bölge ekonomisini güçlendirecek bir kalkınma hamlesidir." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
Söz konusu otoyolun kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, bu modelle, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör imkanları ve finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesinin sağladığına dikkati çekti.
"Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahip"
Uraloğlu, projedeki uluslararası finansman kuruluşlarının sağladığı finansmanın ülkenin ekonomisine olan güveni yansıttığını da söyledi.
Uraloğlu, son 23 yılda yap-işlet-devret adına yapılan projelerin o gün şartlarında 51 milyar dolar olduğunu bu rakamın güncelde 91 milyar dolara ulaştığını da söyledi.
Antalya-Alanya'daki proje için kredi temin çalışmalarında nihai aşamaya gelmiş olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Yatırım süresince yaklaşık 9 bin kişilik istihdam yaratılacak"
Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de projenin bitimiyle bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını, ulaşım süresinin kısalacağını ve hizmet kalitesini üst seviyeye taşınacağını söyledi.
Projenin, turizm, tarım ve ticaret gibi stratejik sektörlerin gelişimine de doğrudan katkı sağlayarak bölgesel ekonominin güçlenmesine hizmet edeceğini belirten Gülşen, "Antalya ve tüm Akdeniz bölgesinde yeni bir kalkınma hamlesi başlatacaktır. İlerleyen dönemde Denizli-Antalya arasının da tamamlanmasıyla, İzmir-Aydın-Denizli-Antalya güzergahında kesintisiz otoyol aksı hayata geçirilerek milli ve milletlerarası çok önemli bir koridor daha oluşturulacaktır." dedi.
Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de projeyi bölgesel kalkınmanın yeni itici gücü olacak stratejik bir yatırım olarak gördüklerini kaydetti.
Kamu-Özel İş Birliği modeli çerçevesinde toplam yatırım tutarının yüzde 87'sinin yabancı sermayeli finans kuruluşlarından temin edildiğini belirten Özdemir, "Projeye 14 finans kuruluşu tarafından kredi sağlanmasının yanı sıra, finansman sürecinde 2,1 kat seviyesinde güçlü bir talep gelmesi Türkiye'mizin geleceğine olan güveni açıkça ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.
Özdemir, Bir Kuşak Bir Yol Girişimi kapsamında faaliyet gösteren ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kurulmuş İpek Yolu Fonu'nun Türkiye'de ilk kez bu projeye kredi sağladığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:
Konuşmaların ardından projeye finansman sağlayan bankaların temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir tarafından finansmanın kapanışıyla ilgili imza töreni gerçekleştirildi.