Tokat’a giriş ve çıkışlarda artık HES kodu sorulacak

Gündem

Aydın'da banka müdürü sokak ortasında saldırıya uğramıştı: Cezayı az buldu, üst mahkemeye taşıyacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iş yerine giderken Serdar Günay'ın (38) yumruklu saldırısına uğrayıp, taciz edilen 42 yaşındaki banka müdürü Pelin Yarmacı, "Hakimin verdiği 12 yıl 4 aylık hapis cezası ile adalet bir nebze de olsa yerini bulmuş oldu. Ancak kararı bir üst mahkemeye götüreceğiz. Hakimin kasten yaralama suçundan verdiği 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk" dedi.