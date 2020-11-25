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TOKAT

Tokat’a giriş ve çıkışlarda artık HES kodu sorulacak

Tokat'ta il merkezi ve ilçe merkezlerinin giriş ve çıkışlarında, vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılması kararlaştırıldı. Polis ekipleri kararın ardından HES kodu uygulaması yaptı.

Haber Merkezi DHA
Polisler vatandaşlara HES kodu uygulaması yaptı.
Polisler vatandaşlara HES kodu uygulaması yaptı.

Tokat İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi il genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla HES kodu sorgulama işleminin kapsamını genişletti.

  • Meclis, il merkezi ve ilçelerin giriş ve çıkışlarında, vatandaşların yoğunluk gösterdiği ana cadde, meydan ve alışveriş merkezlerinde kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verdi.

DHA

Kararın ardından polis ekipleri Erbaa ilçesinde HES kodu uygulaması yaptı. Polisler sokaktaki vatandaşlar ve araçları durdurarak HES kodlarını sorguladı.

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