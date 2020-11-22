Çok kültürlü bir şehir olan Tokat yemeği: Bat

Orta Anadolu’nun güzide şehirlerinden biri olan Tokat, Yeşilırmak kıyısında yemyeşil bir şehirdir. Henüz keşfedilmeyi bekleyen onlarca güzel köşesinden hem tarih, hem de lezzet fışkırır. Hititler’den Selçuklular’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan tarihi boyunca, kah savaştan kaçanların, kah göç edenlerin, kah sürgünlerin mekanı olmuş, böylece bir çok kültürü bağrında harmanlamıştır. Mutfak kültürü de bu nedenle çok renkli ve çeşitlidir. En çok üzüm bağlarıyla meşhurdur. Zile’nin beyaz pekmezi, Tokat asma yaprağı, asma yapraklarıyla yapılan yemekler ülkemizde “Tokat” deyince ilk akla gelenler olsa da kebabı da anılmadan geçilemez. Kendine has özel bir kuyu benzeri fırında pişen Tokat kebabı, yörede yetiştirilen karayaka cinsi kuzularla yapılıyor. Yüzyıllardan beri, ziyafetlerde bağ evlerinde yapılan kebapta, pişirilme şekli sebebiyle etin bütün lezzetini içine alan sebzeler, eşsiz bir damak deneyimi sunuyor. Coğrafi işaretli Tokat kebabını mutlaka Tokat’ta yemeyi öneririm. Fakat bugün, evde yapılması için uyarlanmış bir tarifi de paylaşmadan geçemeyeceğim.

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DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİK

Kayıtlara göre yüzde 50’ye yakın bir alanı hala orman olan Tokat’ın doğal zenginlikleri kadar, tarihi değeri de büyük. Maşathöyük, Horoztepe gibi eskiçağlardan kalma ören yerleri ile birlikte, bir çok cami, han ve kervansaray da görülmeye değer.

Tokat’ta yetişen Kazova üzümü, hem pekmez çeşitlerinin , hem de pekmezli ürünlerin yapımında kullanılıyor. Örneğin, bu bölgeye özel üzüm tarhanası yapılırken, kaynatılan pekmeze ince bulgur ekleniyor ve dökülüp kurutuluyor. Yine Zile’de üzüm pekmezi yapıldıktan sonra yumurta akıyla çırpılarak ağartılıyor ve katı, hoş bir pekmez çeşidi elde ediliyor.

Yörede bat gibi üzüm asması yaprağı ve bulgur, mercimek kullanılarak yapılan yemekleri de görmek mümkün. Ayrıca biberli ve yarma ile yapılan çeşitleriyle tarhanalar sevilen lezzetlerden. Çok kültürlü bir şehir olan Tokat’ta hamur işlerinden et yemeklerine, tatlılardan süt ürünlerine farklı bir çok lezzeti deneyimlemek mümkün.

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Gelin biz de bugün bir kaç Tokatlı tarif paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Bat

BAT

MALZEMELER

300 gram asma yaprağı

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı ince bulgur

Bir kuru soğan

Bir domates

Bir bağ dereotu

Bir bağ maydonoz

Yarım bağ nane

Yarım bağ reyhan

2 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı kırmızı biber

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1 fincan nar ekşisi

1 adet limon

Bir su bardağı ceviz içi

2 çay kaşığı tuz

3 su bardağı su

YAPILIŞI

Mercimekleri yıkayalım ve su, tuz ilave ederek ocağa koyup kaynatalım. Kaynayınca altını kapatalım. Sıcakken içine ince bulguru ve salçayı ekleyelim ve karıştıralım. Soğanı ince ince doğrayalım. Bütün yeşillikleri kıyalım. Ceviz içini hafifçe dövelim. Bütün malzemeyi mercimek ve bulgur karışımına ilave edelim. Nar ekşisi ve limon suyunu ilave edelim. Asma yapraklarıyla birlikte servise alalım. Bat, hafifçe sulu, soğuk yenen bir yemektir. Afiyet olsun.

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MALZEMELER

500 gram asma yaprağı

1 su bardağı ince bulgur

4 yemek kaşığı tereyağı

3 adet kuru soğan

Bir avuç taze reyhan

2 yemek kaşığı salça

250 gram kurutulmuş siyah erik

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı kırmızı biber

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

İki adet soğanı kuş gözü doğrayalım. Reyhanı ince ince kıyalım. Yıkadığımız ince bulgura soğan, reyhan ve 2 yemek kaşığı salçayı ilave edip karıştıralım. Tuz ve baharatları ilave edelim. Sarmaya hazırladığımız yapraklara bulgurlu içi koyup saralım. Yaprak sarmaları tencereye dizerken aralarına yıkadığımız erikleri yerleştirelim. Üzerine çıkana kadar su ilave edip pişirelim. Ayrı bir yerde kalan bir kuru soğanı ince ince doğrayalım ve salçayla karıştırıp tereyağında kavuralım. Pişmiş yaprak sarmaların üzerine tereyağlı soğanlı karışımı döküp servise alalım. Afiyet olsun.

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