Tokat'ta enteresan doğa olayı: İlginç olaya bakan bir daha baktı

30 İLE 45 DAKİKA KADAR SÜRDÜ <br>​<br>​ Bakkal işleten Ebubekir Savaşan ise, Bugün değişik bir doğa olayı ile karşılaştık. Belki ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Fotoğrafını sosyal medyada paylaştık. Görüntüyü incelediğimizde 'güneş halesi' adı ile geçen değişik bir doğa olayı görmüş olduk. İlk defa da gözlerimiz ile şahit olduk. Değişik bir gökkuşağı etrafında oluşmuştu. Hoş bir görüntüydü, komşularla beraber çıktık seyrettik, fotoğrafını çektik. Daha önce hiç denk gelmedik, ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Çıplak gözle rahatlıkla görülebiliyordu. Geçiş süreci 30 ile 45 dakika kadar sürdü şeklinde konuştu.