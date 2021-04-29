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TOKAT

Tokat'ta kaybolan Süleyman Yıldırım 22 saat sonra bulundu - Tokat son dakika haberleri

Tokat'ta kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım 22 saat sonra bulundu

Tokat’ta yaylada kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıktaki Çat belde merkezinde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Tokatta kaybolan Süleyman Yıldırım 22 saat sonra bulundu - Tokat son dakika haberleri
Süleyman Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım, geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu.

Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İHA
Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Hayatından endişe edilen çocuk hiç tahmin edilmeyen bir yerde ortaya çıktı.

Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.

Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı.

Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.
İHA
Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.

Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.

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