TOKİ Başkanı Bulut'tan Murat Kurum'un ekibine nasihat: Şimdiden hazırlıklı olsunlar

Üsküdar Çocuk Köyü projesinin açılışında konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sekiz yıllık çalışma arkadaşı Murat Kurum'u anlattı. Bulut, çalışma ekibine şimdiden hazırlıklı olun diyen Bulut, yıl boyu sadece beş gün izin kullandıklarını kaydetti.
Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde 85 bin metre kare büyüklüğündeki arazi üzerine yapılan Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Üsküdar Çocuk Köyü, düzenlenen törenle açıldı.
İçinde çiftlik olan Çocuk Köyü
İçinde meydan, değirmen, gölet, çocuk oyun alanları, çiftlik, piknik alanı, köy cami, pazar dâhil bir köyde bulunabilecek her şeyin yer aldığı ve girişlerin tamamen ücretsiz olacağı Üsküdar Çocuk Köyü ile çocukların eğlenerek doğal yaşamı deneyimleyerek daha yakından tanımasının amaçlanıyor.
Projenin açılış törenine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile milletvekilleri ve çocuklar katıldı.
Bulut'tan Kurum'un ekibine üç nasihat
Burada bir konuşma yapan TOKİ Başkanı Bulut, sekiz yıllık mesai arkadaşı Murat Kurum'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Kurum'un alışma ekibine şimdiden uyarılarda bulunduğunu söyleyen Bulut, "Şimdiden az uyumayı öğrensinler" dedi.
Yıl boyu 5 günlük izin kullandıklarını kaydeden Bulut, o izinle tatile değil sadece anne ve babanızın elini öpmeye gidersiniz diye konuştu.
"Beş günlük izinleri var başka izin yok"
"Murat Kurum ile çalışacak ekibine birkaç nasihatte bulunmak istiyorum, onunla çalışacak ekip şimdiden hazırlıklı olsun. Birincisi az uyumayı öğrensinler, ikincisi yorgunluğu unutsunlar çünkü bizde her zaman millete hizmet esas olmuştur. Üçüncüsü sadece bayramlarda birer gün olmak üzere 5 günlük izinleri var başka izin yok. O da birer gün hepsini toplayamazsınız. O 5 günde de ancak ailenizle bayramlaşırsınız. Dolayısıyla ne denize ne dağa ne kayak yapmaya gidersiniz, ancak anne babanızın elini öpmeye gidersiniz."