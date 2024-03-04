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TOKİ Başkanı Bulut'tan Murat Kurum'un ekibine nasihat: Şimdiden hazırlıklı olsunlar

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Üsküdar Çocuk Köyü, düzenlenen törenle Üsküdar Belediyesi tarafından açıldı. Çocukların eğlenerek doğal yaşamı deneyimleyerek daha yakından tanımasını amaçlayan projenin açılışına Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum ile birlikte TOKİ Başkanı Ömer Bulut da katıldı. Burada bir konuşma yapan Bulut, Kurum'un ekibine nasihatlerde bulunarak, "Onunla çalışacak ekip şimdiden hazırlıklı olsun. Az uyumayı öğrensinler, yorgunluğu unutsunlar." dedi.

22:44 - 4/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:57 - 4/03/2024 Pazartesi
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut
TOKİ Başkanı Ömer Bulut

Üsküdar Çocuk Köyü projesinin açılışında konuşan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sekiz yıllık çalışma arkadaşı Murat Kurum'u anlattı. Bulut, çalışma ekibine şimdiden hazırlıklı olun diyen Bulut, yıl boyu sadece beş gün izin kullandıklarını kaydetti.

Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde 85 bin metre kare büyüklüğündeki arazi üzerine yapılan Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Üsküdar Çocuk Köyü, düzenlenen törenle açıldı.

İçinde çiftlik olan Çocuk Köyü

İçinde meydan, değirmen, gölet, çocuk oyun alanları, çiftlik, piknik alanı, köy cami, pazar dâhil bir köyde bulunabilecek her şeyin yer aldığı ve girişlerin tamamen ücretsiz olacağı Üsküdar Çocuk Köyü ile çocukların eğlenerek doğal yaşamı deneyimleyerek daha yakından tanımasının amaçlanıyor.

Projenin açılış törenine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile milletvekilleri ve çocuklar katıldı.

Bulut'tan Kurum'un ekibine üç nasihat

Burada bir konuşma yapan TOKİ Başkanı Bulut, sekiz yıllık mesai arkadaşı Murat Kurum'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Kurum'un alışma ekibine şimdiden uyarılarda bulunduğunu söyleyen Bulut, "Şimdiden az uyumayı öğrensinler" dedi.

Yıl boyu 5 günlük izin kullandıklarını kaydeden Bulut, o izinle tatile değil sadece anne ve babanızın elini öpmeye gidersiniz diye konuştu.

"Beş günlük izinleri var başka izin yok"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Murat Kurum'u anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Murat Kurum ile çalışacak ekibine birkaç nasihatte bulunmak istiyorum, onunla çalışacak ekip şimdiden hazırlıklı olsun. Birincisi az uyumayı öğrensinler, ikincisi yorgunluğu unutsunlar çünkü bizde her zaman millete hizmet esas olmuştur. Üçüncüsü sadece bayramlarda birer gün olmak üzere 5 günlük izinleri var başka izin yok. O da birer gün hepsini toplayamazsınız. O 5 günde de ancak ailenizle bayramlaşırsınız. Dolayısıyla ne denize ne dağa ne kayak yapmaya gidersiniz, ancak anne babanızın elini öpmeye gidersiniz."


Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’
Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu. İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."


#Ömer Bulut
#TOKİ
#Murat Kurum
32 dakika önce
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