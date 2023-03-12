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'TOKİ konutları tarım arazisine inşa ediliyor' iddiaları çürütüldü

"TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar tarım arazilerine inşa ediliyor" iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı.

11:33 . 12/03/2023 Pazar
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‘Tarım arazilerine TOKİ inşa ediliyor’ iddiaları çürütüldü

‘Tarım arazilerine TOKİ inşa ediliyor’ iddiaları çürütüldü

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli korkunç depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli depremlerin ardından afet bölgesinde yaralar hızla sarılmaya çalışılıyor, kalıcı konutların inşası için yoğun çalışma yürütülüyor. Pek çok ilde yapılan zemin etütlerinin ardından zemini sağlam olan arazilerin üzerinde inşaat çalışmalarına başlandı.

'Birinci derece tarım alanı vasfı yok'

TOKİ'nin çalışmaları hızla devam ederken sosyal medyada gündeme gelen bir iddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor" iddiasının gerçek dışı olduğu bildirildi. TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı olmadığı ve zemin etüt çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.




#TOKİ
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#adıyaman
2 saat önce
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'TOKİ konutları tarım arazisine inşa ediliyor' iddiaları çürütüldü
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