'TOKİ konutları tarım arazisine inşa ediliyor' iddiaları çürütüldü

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli korkunç depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli depremlerin ardından afet bölgesinde yaralar hızla sarılmaya çalışılıyor, kalıcı konutların inşası için yoğun çalışma yürütülüyor. Pek çok ilde yapılan zemin etütlerinin ardından zemini sağlam olan arazilerin üzerinde inşaat çalışmalarına başlandı.

TOKİ'nin çalışmaları hızla devam ederken sosyal medyada gündeme gelen bir iddiaya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor" iddiasının gerçek dışı olduğu bildirildi. TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı olmadığı ve zemin etüt çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.