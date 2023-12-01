Top mermilerinin yarısı ABD'den

7 Ekim’den bu yana Gazze’yi görülmemiş yoğunlukta saldırılarla yerle bir eden terör devleti İsrail’in, şu ana kadar sadece hava ve deniz kuvvetleri hariç, kara kuvvetleriyle 155 mm yüksek güçlü parça tesirli 100 bin top mermisi kullandığı, bunların 57 bin tanesinin ABD’den tedarik edildiği açıklandı. İşgalci ordudan yapılan açıklamada, hava ve deniz kuvvetleri hariç kullanılan 100 bin top mermisinin 90 bininin Gazze’de kullanıldığı açıklandı. Topçu kuvvetlerinin daha çok gözlem, tehdit belirleme, saldırı koordinasyonu ve manevra kuvvetlerine destek konularında kullanıldığı açıklandı. Başlangıçta ABD Ordusu Avrupa Komutanlığı için İsrail’de depolanan 57 bin merminin ise, Ukrayna’da kullanılmak üzere Avrupa’ya taşındığı, sonrasında ise Gazze’deki katliamda kullanılması için İsrail’e geri gönderildiği açıklandı. Washington yönetiminin, işgalci güce ayrıca 400 adet 120 mm’lik havan topu tedarik ettiği de belirtildi. Savaşın başlamasında bu yana Joe Biden yönetimi Tel Aviv’e diplomatik desteğin yanında askeri ve maddi destek de sunuyor. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray, işgalci gücün, İsrail’de depolanan ABD silah stoklarına “sınırsız” erişimi için izin talep etmişti. Talep Kongre’den geçti, Senato’dan da onay bekliyor.