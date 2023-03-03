|
Reklam
Reklam
Gündem

Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş

Altılı Masa'nın dün gerçekleştirdiği 12. toplantıda kriz yaşandığı ortaya çıktı. İYİ Partili Aytun Çıray, toplantıda Meral Akşener'in sinirlenerek masadan kalktığını, diğer parti liderleri tarafından zorla geri oturtturulduğunu söyledi.

21:21 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Partili Aytun Çıray, Meral Akşener'in dünkü toplantıda sinirlenerek masadan kalktığını söyledi.

İYİ Partili Aytun Çıray, Meral Akşener'in dünkü toplantıda sinirlenerek masadan kalktığını söyledi.

Bugüne dek toplantıları 'birlikte yemek yemekten' öteye geçmeyen Altılı Masa, dün 12. kez toplandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ise cumhurbaşkanı adayı krizinin sona erdiği iddia edildi.

Toplantı sonrası Altılı Masa'dan yapılan açıklamada aday konusunda ortak uzlaşıya varıldığı açıklanmıştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masayı devirdi.

'Akşener sinirlenerek masadan kalktı'

Kulisleri hareketlendiren bu gelişme sonrasında ise toplantıya ilişkin çarpıcı bir gelişme daha ortaya çıktı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili, Akşener'in toplantı sırasında sinirlenerek masadan kalktığını ancak diğer parti liderleri tarafından oturtulduğunu söyledi.



Muharrem İnce’den Altılı Masa’yı dağıtan Akşener’e çağrı: Akşener Başbakan olsun ben de Cumhurbaşkanı
Muharrem İnce’den Altılı Masa’yı dağıtan Akşener’e çağrı: Akşener Başbakan olsun ben de Cumhurbaşkanı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100’de katıldığı canlı yayında spikerin “Meral Akşener’den davet bekliyor musunuz ya da siz ‘Kazanacağım’ dediğinize göre yeni bir ittifak düşünüyor musunuz? Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur?” sorusuna cevap verdi. İnce, “Sayın Akşener Başbakan olsun, Başbakan olmak istiyordu, razıyım. Başbakan olsun. Ben cumhurbaşkanı adayıyım, ayın 12’sinde Memleket Partisi’nin üyelerinin önüne sandık koyacağız, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için” dedi.


#Altılı Masa
#Meral Akşener
#Aytun Çıray
6 dakika önce
default-profile-img
Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş
CHP'li büyükşehir belediye başkanları yarın Ankara'da bir araya gelecek
BM: Nükleer kimyasal ve biyolojik silahlar bizi yok etmeden biz onları yok edelim
DP Genel Başkanı Uysal: Millet İttifakı olarak çalışmalara devam edeceğiz
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Batılı ülkelerin timsah gözyaşlarını iyi tanıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray masadaki tartışmayı açıkladı: 'Akşener masadan kalkmaya yeltendiğinde diğer parti liderlerinin müdahalesi ile oturdu'
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.