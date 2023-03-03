Toplantıda yaşanan kriz ortaya çıktı: Masadan kalkan Akşener'i diğer parti liderleri zorla oturtmuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100’de katıldığı canlı yayında spikerin “Meral Akşener’den davet bekliyor musunuz ya da siz ‘Kazanacağım’ dediğinize göre yeni bir ittifak düşünüyor musunuz? Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur?” sorusuna cevap verdi. İnce, “Sayın Akşener Başbakan olsun, Başbakan olmak istiyordu, razıyım. Başbakan olsun. Ben cumhurbaşkanı adayıyım, ayın 12’sinde Memleket Partisi’nin üyelerinin önüne sandık koyacağız, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için” dedi.