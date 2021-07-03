Gündem Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Türkiyeye getiriliyor İşte Tosuncukun son hali
İSTANBUL

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor: İşte 'Tosuncuk'un son hali

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Çiftlik Bank' kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Aydın'ın teslim olduğu sırada ve uçaktan ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Tosuncuk bugün Türkiyeye getiriliyor: İşte ilk fotoğraflar
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın

Bakanlık faaliyetlerine ilişkin aylık bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan, 'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'ı Brezilya'dan Türkiye'ye getiren uçağın saat 09.50'de hareket ettiğini söyledi.

'Tosuncuk'un uçakta çekilen ilk fotoğrafı.
'Tosuncuk'un uçakta çekilen ilk fotoğrafı.

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Çataklı, "Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili 2018 yılında kırmızı bülten çıkarmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya'da başkonsolosluğumuza gelerek teslim olmuştu. Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığımız karşı muhataplarıyla hemen irtibata geçtiler ve bağlantılar kurdular ve Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar. Bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de gerekli yasal işlemler kendisiyle ilgili ülkemizde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

'Tosuncuk'un gözaltına alınma anı kamerada
OYNAT 00:48
'Tosuncuk'un gözaltına alınma anı kamerada
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'Çiftlik Bank' kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bugün saat 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Aydın'ın gözaltına alınma anı kameraya böyle yansıdı.


'Tosuncuk' teslim olduğundaki ilk görüntüsü

Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim olduğunda çekilen ilk görüntü ve fotoğraflarına ulaşıldı.Görüntüde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar yer aldı.

Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirildiği uçakta çekilen fotoğrafta da yanında polislerin olduğu görüldü.


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