Tosuncuk hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle binlerce yıl hapsi istenen ve Brezilya’da teslim olduktan sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanan ‘Çiftlik bank’ kurucusu Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 2 bin 608’er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi.

Aydın firardayken hazırlanan ilk iddianameyle hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ardından hazırlanan ikinci iddianamede 11 bin 140 yıl daha hapis istenmişti. Böylece Aydın için istenen toplam ceza miktarı 89 bin yıl oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, çiftlik bank oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı.

REKLAM

GÜNDEM 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı: Tüm borçlarımı ödeyeceğim

“Çiftlik bank üyeleri gibi mağdur oldum”

Mehmet Aydın’ın da ifadelerine yer verilen iddianamede, Aydın’ın, “Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetimle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de çiftlik bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçları işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum” dediği hatırlatıldı.

GÜNDEM Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mahkemeye sevk edildi: Tutuklanması talep edildi

‘Çılgın tavuklar’ oyunundan bahsedip site kurmamı istedi

İddianamede yer verilen tanık E.A.’nın ifadeleri de dikkat çekti. Aker, 2016 yılında Ukte isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını, onunla birlikte düet yapan Eren diye bir sanatçı olduğunu, Bursa’da olduğunu öğrendiğini ve bu kişiye ulaştığını, kendini Eren olarak tanıtan rap müziği ile uğraşan kişinin aslında Mehmet Aydın olduğunu söyledi. Mehmet’in asıl işinin yazılımcılık olduğunu öğrendiğini, kendisinin de yazılım merakı olduğunu, Mehmet’in bu konuyla ilgilendiğini, kendisi de Rus kaynaklı sitelerden ve o dönemde yaygın oynanan ‘Çılgın Tavuklar’ oyunundan bahsederek böyle bir site oluşturabilir misin diye sorduğunu, yardımcı olabileceğini söylediğini anlattı.

REKLAM

Mehmet Aydın’ın Çiftlik oyununun ilk halini basit bir yazılım olarak gönderdiğini, eksikleri olduğunu, bu eksikleri tamamladığını, önce Mehmet’in "benzer oyunlarda insanlar para yatırıyor ancak çekemiyor, benim tasarlayacağım oyunda insanlar paralarını çekebilsinler" dediğini söyledi.

GÜNDEM Tezgahı 500 liraya kurdu: Tosuncuk tutuklanarak cezaevine gönderildi

“Yüksek miktarda paraların geldiğini görünce kuşkulandım”

Parasını alamadığından dolayı tartıştıklarını ve görüşmediklerini anlatan tanık E.A., aradan 8-9 ay geçtiğini, Mehmet’in oyunu geliştirdiğini anlattı. Mehmet Aydın’ın kendisini tekrar çalışmaya çağırınca oyunun yazılımıyla alakalı hiçbir görevinin olmadığını, sadece çiftliklerde alım, satım ve üretimle ilgili ayrı bir takip programı yapmasını istediğini söyledi. Cudi Cumhur Yurdakul’un oyunun yazılımıyla tek başına ilgilendiğini, Mayıs 2017 ayında çalıştığı dönemde yüksek miktarda paraların geldiğini görünce bu işten kuşkulandığını, sonrasında da zaten kendisinin ayrıldığını anlattı.

REKLAM

“Yakın çevresi ve akrabalarını da işin içine kattı”

İddianamede, oyunun işleyişine göre yatırımcı oyuncunun sanal olarak oluşturduğu çiftlikten elde ettiği sanal ürünleri paraya çevirebildiği, sanal hayvanların ömrünün bir yıl olduğu, para kazanmaya başlayan oyuncuların bu durumu sürdürebilmek ve gelirlerini artırabilmek için daha çok yatırım yapmaya yöneltildiği belirtildi.

Mehmet Aydın’ın oluşturduğu oyunun para getirdiğini görmesi ile organizasyon ihtiyacı duyup önce yakın çevresi ve akrabalarından olan kimseleri işin içine kattığı, daha sonra da işinde uzman olan yazılımcı ve firma tecrübesi olan kişileri bulup organizasyonunu genişlettiği aktarıldı.

Mehmet Aydın’ın örgütün kurucusu ve tepe yöneticisi olduğunun belirtildiği iddianamede, örgütün ekonomik çıkar amaçlı olarak kurulduğu ve hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğu, diğer alt yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarında yönetimi üstlenip örgütün faaliyetini devam ettirdikleri anlatıldı.

REKLAM

İddianamede, suçtan elde edilen paraların belli oranlarda paylaşıldığı ve para akışının sürekli tutulduğu kaydedildi. İddianamede, Mehmet Aydın’ın örgütün kurucusu ve lideri olduğu, Fatih Aydın, Cengiz Samur, Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Ahmet Furkan Ferman, Savaş Yıkılmaz, Cudi Cumhur Yurdakul, Kalender Kemal, Fehmi Suat Emur, Koray Hasgül, Umeyr Karakoç, Hakan Soysal, Niyazi Karakoç, Serdal Dostdoğru, Düzgün Genç, Hakkı Cangül’ün örgütün yöneticileri oldukları anlatıldı.

130 mağduru 2 milyon lira zarara uğrattı

İddianamede, dosyada bulunan 9 Eylül 2021 ve 13 Eylül 2021 tarihli bilirkişi raporlarına göre, şüphelilerin 130 müştekiyi toplamda 2 milyon 278 bin 393 lira zarara uğrattığı ve bilişim sistemleri araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında müştekilere yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirtildi. Daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin eden şüphelilerin, mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdikleri, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduklarını kaydetti.

REKLAM

2 bin 600 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından ayrı ayrı 784’er yıldan 2 bin 608’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.