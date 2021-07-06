Gündem Tosuncuk hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
İSTANBUL

'Tosuncuk' hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalandıktan sonra hakkında farklı illerde şikayetler yapıldı. Yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen dilekçelerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği ve 102 şikayetçinin olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Tosuncuk hakkındaki tüm şikayetler tek dosyada birleştirildi
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Mehmet Aydın hakkında farklı illerden mağdurların şikayette bulunduğu belirtildi. Şikayetler, yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, şikayetlerin tek soruşturma dosyasında birleştirildiği öğrenildi.

Hesap vakti: Tosuncuk için 60 sayfalık soru hazırlandı
GÜNDEM
Hesap vakti: Tosuncuk için 60 sayfalık soru hazırlandı

Mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesinin yapıldığı da öğrenildi. Tek dosyada birleştirilen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmaya Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile gizlilik kararı getirildi.

Tosuncuk Türkiye'de: 75 bin 260 yıl hapsi isteniyor
GÜNDEM
Tosuncuk Türkiye'de: 75 bin 260 yıl hapsi isteniyor

HAKKINDA AÇILAN DAVADA İSE 75 BİN 260 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan Mehmet Aydın hakkında 2018 yılında dava açılmıştı. Davada Mehmet Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" , "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tosuncuk'un ifadesinin alınmasına başlandı
GÜNDEM
Tosuncuk'un ifadesinin alınmasına başlandı

Mehmet Aydın, diğer 19 sanıkla birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın uçaktan böyle indirildi
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Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın uçaktan böyle indirildi
Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildiği anlar kameraya yansıdı.


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