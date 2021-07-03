Tosuncuk İstanbul'a getiriliyor: İlk ifadesi İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde alınacak
Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya, “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ı sınır dışı etti. Özel ekibin teslim aldığı Aydın, THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 22.30 sıralarında İstanbul'da olması beklenen Aydın, uçaktan iner inmez gözaltına alınacak ve ilk işlemi Havalimanı Adliyesi'nde yapılacak. Daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na götürülecek.
Binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan ve 3 yıldır firari konumda olan Aydın, Brezilya tarafından sınır dışı edildi. Özel ekibin teslim almak için gittiği Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.
İLK İŞLEM HAVALİMANI ADLİYESİ'NDE
Aydın'ı getiren THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçak, saat 09.40'da hareket etti. Uçağın, saat 22.30 sıralarında İstanbul’da olması bekleniyor. İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde yapılacak. "Tosuncuk" daha sonra da İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na götürülerek sorgusu yapılacak.
3 AYRI DAVA 1 SORUŞTURMA
Hakkında 3 ayrı dava ve bir soruşturma bulunan Aydın'a 8 suçlama yöneltiliyor. "Tosuncuk" Aydın hakkındaki davalar şöyle:
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- "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde,
- "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde,
- "Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir dava bulunuyor,
* Ayrıca Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca da "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri", "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından devam eden bir soruşturma bulunuyor.
6 ÜLKEYLE TEMAS
Adalet Bakanlığı, bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçti. Bu kapsamda, Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı. Tosuncuk Aydın’ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 Haziran'da bu ülkeden iadesi istendi. Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi. Ancak 3 yıldır firarda olan Aydın, yayınladığı videoyla teslim olacağını açıklamış ve Brezilya’daki Türk konsolosluğuna giderek teslim olmuştu.