Tosuncuk İstanbul'a getiriliyor: İlk ifadesi İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde alınacak

ABDULLAH SARİCA / ANKARA

Binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan ve 3 yıldır firari konumda olan Aydın, Brezilya tarafından sınır dışı edildi. Özel ekibin teslim almak için gittiği Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı.

İLK İŞLEM HAVALİMANI ADLİYESİ'NDE

Aydın'ı getiren THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçak, saat 09.40'da hareket etti. Uçağın, saat 22.30 sıralarında İstanbul’da olması bekleniyor. İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak Aydın hakkındaki ilk işlem İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde yapılacak. "Tosuncuk" daha sonra da İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na götürülerek sorgusu yapılacak.

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3 AYRI DAVA 1 SORUŞTURMA

Hakkında 3 ayrı dava ve bir soruşturma bulunan Aydın'a 8 suçlama yöneltiliyor. "Tosuncuk" Aydın hakkındaki davalar şöyle:

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- "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde,

- "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde,

- "Bankacılık Kanununa Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir dava bulunuyor,

* Ayrıca Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca da "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri", "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından devam eden bir soruşturma bulunuyor.

GÜNDEM Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan 'Tosuncuk' ortaya çıktı: Yakında teslim olacağım

6 ÜLKEYLE TEMAS

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli işbirliği çerçevesinde temasa geçti. Bu kapsamda, Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı. Tosuncuk Aydın’ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine 2018 Haziran'da bu ülkeden iadesi istendi. Adalet Bakanlığının iade talebi son olarak Şubat 2021’de bir kez daha Brezilya’ya hatırlatılarak iade talebi yinelendi. Ancak 3 yıldır firarda olan Aydın, yayınladığı videoyla teslim olacağını açıklamış ve Brezilya’daki Türk konsolosluğuna giderek teslim olmuştu.

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FOTOĞRAF 17 Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yurt dışındaki lüks yaşamına devam ediyor. 'Tosuncuk'un lüks yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Uruguay başta olmak üzere Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde bulunduğu, yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği belirtilen Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın'a aldığı lüks yatta keyif sürdüğü görülüyor. Aydın çifti lüks yatta dolandırdıkları paralarla keyif sürerken kameralara poz veriyor. Görüntülerde geçtiğimiz aylarda Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks otomobillerde yer alıyor. DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI: Bu arada kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının dün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası 'Tosuncuk'un yurt dışında lüks yat sefası Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın yurt dışında sürdüğü lüks yaşama ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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OYNAT 01:41 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan videolu mesaj: Türk yargısına teslim olacağım Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu.



Bir video paylaşan Aydın, “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:21 'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu. DHA, Aydın'ın firarından önce lüks yaşamına dair yeni görüntülere ulaştı. BiP'te paylaş

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