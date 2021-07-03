Gündem Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydına dört gün gözaltı süresi
İSTANBUL

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Bu akşam İstanbul'da olması beklenen Aydın için, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dört günlük gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi DHA
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydına dört gün gözaltı süresi
Mehmet Aydın

Çiftlik Bank Kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, bugün sabah 09.50 sıralarında teslim olduğu Türk makamlarınca Türkiye'ye getirilmek üzere Sao Paulo'dan yola çıktı.

Tarifeli uçak ile Brezilya'dan İstanbul'a Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK-0016 sefer sayılı uçakla 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanına inmesi bekleniyor.

Dört günlük gözaltı süresi verildi

Mehmet Aydın'ın İstanbul'a inmesiyle gözaltına alınması ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na ifadesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmesi bekleniyor.

Aydın için, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dört günlük gözaltı kararı verdi.

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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan videolu mesaj: Türk yargısına teslim olacağım
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan videolu mesaj: Türk yargısına teslim olacağım
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu.

Bir video paylaşan Aydın, “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” dedi.
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