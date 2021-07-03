'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a dört gün gözaltı süresi Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Bu akşam İstanbul'da olması beklenen Aydın için, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dört günlük gözaltı kararı verdi.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2021, 20:53 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2021, 20:59 DHA