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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye getirildi

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye iade edildi. Sağlık kontrolünden geçilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

23:19 . 8/04/2023 Cumartesi
AA
Mehmet Aydın'ın sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, İstanbul'a getirildi.

Mehmet Aydın'ın sağ kolu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, İstanbul'a getirildi.

'Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.

Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.

Polis ekiplerince uçaktan alındı

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.




#Tosuncuk
#Mehmet Aydın
#İstanbul
#Çiftlik Bank
38 dakika önce
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