Tosuncuk Türkiye'de: 75 bin 260 yıl hapsi isteniyor

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra 2018’de yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın (30) iade süreci tamamlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Mehmet Aydın’ın Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu’na teslim olmasının ardından hemen harekete geçildiğini kaydetti.

Mehmet Aydın’ın, Türkiye’ye getirildiği uçaktaki fotoğrafı...

BÖYLE TESLİM ALINDI

Interpol dairesi ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri Brezilya’daki muhataplarla bağlantı kurdu. Interpol dairesinden bir ekip seri şekilde Brezilya’ya gönderildi. Yerel prosedürlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Aydın teslim alındı. Aydın’ın üst aramasını yapan ekipler, firari sanıkla Türkiye’ye hareket etti. Dün sabah TSİ 09.40’ta havalanan THY’ye ait TK16 sefer sayılı uçak, 22.06’da İstanbul Havalimanı’na indi.

GÜNDEM Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırarak kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu

HAVALİMANINDA GÖZALTI

Uçaktan indiğinde gözaltına alınan Mehmet Aydın hakkındaki ilk işlem, İstanbul Havalimanı’ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası’nda yapıldı. Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıklarında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın’a 4 gün gözaltı süresi verdi.

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6 ÜLKEYLE SIKI TEMAS

Adalet Bakanlığınca bugüne kadar Mehmet Aydın’ın görüldüğü iddia edilen her ülkeyle adli iş birliği çerçevesinde temasa geçilmişti. Uruguay, Brezilya, Panama, Honduras, Kanada ve Ukrayna adli makamlarıyla yazışmalar yapıldı. Firari Aydın’ın Brezilya’da olduğu yönündeki duyum üzerine Haziran 2018’de Brezilya’dan iadesi istenmiş, iade talebi Şubat 2021’de bir kez daha yinelenmişti.

OYNAT 01:41 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'dan videolu mesaj: Türk yargısına teslim olacağım Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu.



Bir video paylaşan Aydın, “Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım” dedi. BiP'te paylaş

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75 bin 260 yıl hapsi isteniyor

Sistemin kurucuları hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” suçlarından soruşturma açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 7’si firari, 11’i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Sanıklar Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 10 Mayıs 2019 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada 11 tutuklu sanıktan 9’u tahliye oldu. 4 Eylül 2019’da görülen ikinci duruşmada tutuklu 2 sanığın da tahliye edilmesiyle yargılamada tutuklu sanık kalmadı. 26 Aralık 2019’daki üçüncü duruşma sonunda 48 sanıktan 28’inin dosyaları ayrılıp beraat kararı verildi. Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya hala firari durumda. 3’ü firari 20 sanığın yargılanmasına 14 Eylül’de devam edilecek. Mehmet Aydın 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

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1,1 milyar lira topladı

“www.ciftlikbank.com” adlı internet sitesi üzerinden sisteme 132 bin 222 ayrı katılımcının yatırım yaptığı, 31 Temmuz 2016’dan bu yana katılımcılardan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 milyon 90 bin 340 lira ve 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına el konuldu.

‘Ben de mağdurum’

Teslim olmadan önce bir görüntü yayınlayan Mehmet Aydın, kendisinin de mağdur edildiğini söylemişti. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak gibi bir düşüncesi olmadığını savunan Aydın, “Etrafımızdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesini, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden, sizler gibi ben de mağdur oldum” demişti.