Tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Tüm mal varlığım mağdurlar için kullanılsın

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi. Aydın'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 4 gün süren işlemleri tamamlandı. 26 saatlik sorgunun ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Aydın ifadesinde, 'Çiftlik Bank' projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini savundu. Aydın, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını ve zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını da söyledi.

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NEDEN YURT DIŞINA KAÇTI

Bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini anlatan Aydın, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye'deki 'Çiftlik Bank' işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü ifade etti. Aydın'ın sistemde kimseye kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını, sadece ana para iade garantisi verdiğini söylediği bilgisi de yer aldı.

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"SON ANA KADAR ANAPARA İADESİ YAPILDI"

Çiftlik Bank’ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını belirten Aydın, şirketin kapandığı son ana kadar anapara iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne sürdü.

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ÇALIŞANLARINI SUÇLADI

Habere göre Aydın ifadesinde 'kötü niyetli' olduğunu belirttiği çalışanlarını suçladı, haksız menfaat sağlayarak kendisini de zarara uğrattıklarını anlattı. Aydın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istedi.

ŞİRKETLERİN VARLIĞI 200 MİLYON LİRA

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'de kurulu 'Çiftlik Bank' organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü.

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NEDEN TESLİM OLDU?

Mehmet Aydın, bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini, bu kapsamda Brezilya'da teslim olduğunu anlattı.

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

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