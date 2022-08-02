TPAO "geleceğin enerji kahramanlarına" aylık 6 bin lira burs verecek

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin petrol endüstrisindeki insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan protokolle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda iki ön lisans programı açıldı.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan bu programlara yerleşen ve kesin kayıt yaptıran tüm öğrenciler öğrenim süresi boyunca burs almaya hak kazanacak.

Programları başarıyla tamamlayan öğrenciler, TPAO'nun alt şirketi TP-OTC'nin işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilecek.

TPAO, TP-OTC aracılığıyla YÖK ile imzaladığı bir diğer protokolle de bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, kimya, makine, metalurji ve malzeme, petrol ve doğal gaz, jeofizik, jeoloji mühendislik alanında staj programını da kapsayan burs fırsatı sağlıyor.

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Burs başvuru şartlarını sağlayarak programa kabul edilen adaylar, lisans öğrenimleri süresince aylık 6 bin lira bursun yanı sıra mezun olduklarında TPAO'nun alt şirketi TP-OTC'de çalışma imkanına sahip olacak.

Burs başvuru tarihleri ve şartları "tp-otc.com/ogrenci-gelisim-programlari/" adresinden takip edilebilecek.

"Geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son yıllarda Türkiye'nin her alanda nitelikli insan gücünü artırdığını ifade etti.

Bu sektörlerin başında enerjinin geldiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"TPAO olarak tüm çalışanlarımızla enerji bağımsızlığımız için gece gündüz ter döküyoruz. Bu alanda insan kaynağımızı da geliştirmek vizyonuyla yola çıktık. Türkiye'nin geleceğine gençlerimiz sayesinde güveniyoruz. Sadece burs vermekle kalmıyoruz imkanlardan yararlanan gençlere istihdamın da kapısını açıyoruz. Şu anda Türkiye enerji bağımsızlığı için adeta bir tarih yazıyor. İşte bu gençlerimiz de geleceğimizin enerji kahramanları olacak. TPAO olarak geleceğin enerji kahramanlarını arıyoruz."

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FOTOĞRAF 10 Batman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı. TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ,İl Kültür Müdürlüğü'ndeki toplantıda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını ifade etti. Koca Yusuf sondaj kulesinin TÜBİTAK ile çalışılmış bir proje olduğuna işaret eden Demir, \"Bu kule TÜBİTAK projesi olup Türkiye'de üretilmiş ve montajı yapılmış ilk yerli ve milli kulemizdir. Koca Yusuf, Batman Bölge Müdürlüğünde sondaj faaliyetlerine başlamıştır.\" dedi. YERLİ VE MİLLİ KULE İLE REKOR KIRILACAK<br>TPAO'nun çalışmalarına değinen Demir, 5 il sınırı dahilinde 1301 kuyuda günlük 43 bin 200 varil üretim yapıldığını belirtti. Geçen sene TPAO tarihinin en yüksek seviyesine çıktıklarını ve 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu yılın ilk 6 ayında da üretimde 7 milyon 76 bin varile ulaşıldığını belirten Demir, 2022'de 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Demir, \"2022 yılının ilk 6 ayında Batman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı, yani bölge genelinde 64 sondaj gerçekleştirdik ve bu 64 sondajın toplam derinliği 103 bin 638 metredir. Yine 6 ayda Batman il sınırlarında 19 sondaj tamamlandı ve 27 bin 679 metre sondaj yapıldı.\" diye konuştu. Türkiye'den dev petrol hamlesi Yeni hedef açıklandı Türkiye'den dev petrol hamlesi: Yeni hedef açıklandı Geçtiğimiz yıl 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarihinin rekoru kırılırken 2022'de hedefin 15 milyon varilin üzerinde olduğu açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını söyledi.



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