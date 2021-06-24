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Trabzon'u karıştıran 'fahri': İş yerinin önüne oturdu gelene geçene ceza yazdı

Trabzon’da fahri trafik müfettişi B.T, müdürü olduğu iş yerinin önünde oturup, gelene geçene cezaya yazınca kentteki sürücüleri isyan ettirdi. Fahri trafik müfettişinin önünden geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı. Ceza yiyenler yolun emniyet şeridi olmadığını ileri sürerek itirazda bulununca inceleme başlatıldı.

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Trabzon haberleri: Fahri müfettiş iş yerinin önüne oturdu gelene geçene trafik cezası yazdı
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Trabzon'da bir fahri trafik müfettişi yazdığı cezalar nedeniyle kenti karıştırdı. Habertürk'ün haberine göre; Akçaabat istikametinden Haçkalı Baba Hastanesi kavşağına yaklaşırken, yolun sağ şeridine geçip Düzköy yolu istikametine dönen veya yolu Trabzon istikametine devam eden sürücülere emniyet şeridini ihlal etmekten ceza yazıldı.

Emniyet şeridi değil sağa dönüş yolu

Ceza sürücülere tek tek tebliğ edilince şikayetler arttı. Ceza yiyenler yolun emniyet şeridi olmadığını sağa dönüş yolu olduğunu ileri sürerek itirazda bulununca, cezaları kimin yazdığı araştırıldı.

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50 günde bin 633 sürücüye ceza

Fahri trafik müfettişi B.T’nin müdürü olduğu iş yerinin önünde oturup önünden geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı.

Sürücüler mahkemeye başvurdu

Kentte 211 fahri müfettişten biri olan B.T'nin mayıs ayında bin 10, Haziran ayının ilk 20 gününde ise 623 sürücüye ceza yazdığı belirlendi. Her bir cezanın bin 339 TL olduğu tespit edildi.

  • Ceza yazılan sürücüler tebligatları aldıktan sonra sulh ceza hakimliğinin yolunu tuttu.

Görevine son verildi

Ocak 2021 tarihinden itibaren fahri trafik müfettişi olarak görev yapan B.T'nin usulsüz ceza yazdığı gerekçesiyle görevine son verildi.

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