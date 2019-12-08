Gündem Trabzondan Fasa balıkçı gemisi
TRABZON

Trabzon’dan Fas’a balıkçı gemisi

Trabzon Sürmene’de Fas’a gönderilmek üzere üretilen balıkçı gemisi, törenle denize indirildi. Vali İsmail Ustaoğlu, “Yüzde 100 yerli Sürmene Çamburnu Tersanemiz'de imal edilen gemimiz, Atlantik Okyanusu’nda sahiplerine hizmet edecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamburnu Tersanesi'ndeki tören
Çamburnu Tersanesi'ndeki tören

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu Tersanesi’nde yapılarak Fas’a gönderilecek balıkçı gemisi, törenle denize indirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkiye ve Fas milli marşlarının okunmasıyla başlayan tören, geminin yapım sürecinde çalışan personelden oluşan ekibin sergilediği horon gösterisiyle devam etti. Törene Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, firma yetkilileri ile tersane çalışanları da katıldı.

TAMAMEN YERLİ

  • İsmail Ustaoğlu
  • Bu özelliklere sahip şehirlere yakışanın girişimcilik ruhunu ön plana çıkaran çalışmalar olduğunu vurgulayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Yüzde 100 yerli ve mühendislerimiz tarafından Sürmene Çamburnu Tersanemizde imal edilen gemimiz, Atlantik Okyanusu’nda sahiplerine hizmet edecek. Liman ve ticaret şehirlerinde yapılan bu tarz işler büyük önem arz etmektedir. Trabzon da bunun en güzel örneklerinden birini göstermiş oldu” dedi.

‘GEMİ, GİRİŞİMCİ RUHUN GÖSTERGESİ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon’da bir tersanede üretilen özellikli bir balıkçı gemisinin, Fas’a gönderilmesinin önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Emeği geçenleri tebrik eden Zorluoğlu, yapılan geminin Trabzon’daki girişimci ruhun ve Trabzonlu iş insanlarının neler yapabildiğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

GEMİ TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

  • Geminin sahibi Faslı iş insanı Tayyip Musavi de gemiyi yapan firma yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, geminin beklentileri karşılayacak şekilde çalışacağına inandığını anlattı. Geminin Fas’ta hem tersaneyi hem de Türkiye’yi temsil edeceğini işaret eden Musavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da özel teşekkürlerini iletti. “Elvali” adı verilen 34 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 300 ton ambar kapasiteli gemi, yapılan dua ve kurban kesimi sonrasında törenle denize indirildi.

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