Trafiğe drone’lu denetim

Kahramanmaraş’ta da drone yardımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulama sırasında, hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren, emniyet şeridi kullanan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüler havadan tespit edilerek, yer ekiplerine bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Andırın ilçesi yol ayrımında durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ etti.

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak ve meydana gelebilecek kazaları önlemek için üst düzey önlemler alındı. Bayram tatilinde günlük yaklaşık 9 bin 200 ekip ve 18 bini aşkın trafik personeli kontrol ve denetim yapacak.

Tatil boyunca toplam 101 bin trafik ekibi, 180 bin trafik personeli görev alacak. Birçok ilde de trafik drone’larla denetlendi. Ordu’da, Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek için Ramazan Bayramı öncesi “drone” ile denetimlere başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı kavşak ve caddelerde drone ile denetim yaptı. Denetimlerde bir ekip kural ihlalinin en sık yaşandığı noktalarda drone havalandırarak beklerken diğer ekip ise yolda uygulama gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara istikametinde Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde ve Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Park alanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

ANINDA MÜDAHALE

Balıkesir’de, Ramazan Bayramı tatilinde Edremit Körfezi’nde oluşan araç yoğunluğu havadan denetlendi. Körfez bölgesine giren araçları drone ile görüntüleyen görevliler, yoğunluk olan noktalara anında müdahale edilmesini sağladı.

Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı. Tatilcilerin, deniz ve koyları nedeniyle yoğun ilgi gösterdiği Erdemli ve Silifke ilçelerinde helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler kara yollarında önlem alan ekiplere bildirildi.

DEDEKTÖR KÖPEKLERLE DESTEK

İstanbul’da da Jandarma ve polis ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak ve meydana gelebilecek kazaları önlemek için trafik denetimi yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücülere “Bu yolda Hep Birlikteyiz”, “Bu Bayram Ben de Trafik Görevlisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyalarını anlattı. Jandarma helikopteriyle havadan denetim yapan ekiplere, drone, çok kısa sürede sorgulama yapabilen Tak-bul gözlük, barkod okuyucu ve detektör köpekler de destek verdi.