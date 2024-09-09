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Trafik akışını engellemişlerdi: Düğün konvoyundaki sürücülere 60 bin 256 lira ceza verildi

Küçükçekmece'de düğün konvoyu sırasında trafik akışını engelleyen 10 sürücüye toplamda 60 bin 256 lira ceza kesildi. Yetkililer, kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerin süreceğini duyurdu.

17:47 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Şüphelilerin yarın Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
Şüphelilerin yarın Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

Küçükçekmece'de, düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 10 sürücüye toplam 60 bin 256 lira ceza kesildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 8 Eylül'de D-100 Kuzey Yol Sefaköy mevkisinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen ve diğer araç sürücüleri ile yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, araçların plakla bilgilerinden kimliklerini belirledikleri M.Y, A.A, E.A, M.K, M.A, T.T, E.E, Ö.K, Y.E.K. ve Ü.T'yi yakaladı.

60 bin 256 lira idari para cezası

Ekipler, sürücülere toplamda 60 bin 256 lira idari para cezası uyguladı.


Öte yandan sürücüler hakkında, "kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli sevk ve idare etmek" maddesini ihlal etmekten adli işlem başlatıldı.


Şüphelilerin yarın Küçükçekmece Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.



#İstanbul
#trafik
#emniyet
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