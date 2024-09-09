Trafik akışını engellemişlerdi: Düğün konvoyundaki sürücülere 60 bin 256 lira ceza verildi

Küçükçekmece'de, düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 10 sürücüye toplam 60 bin 256 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 8 Eylül'de D-100 Kuzey Yol Sefaköy mevkisinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen ve diğer araç sürücüleri ile yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan kişilerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.