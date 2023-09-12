Trafikte makas atarak tartışan sürücülere 4 bin 597 lira ceza

İstanbul'da bir sürücü, diziyle direksiyonu tutup aşırı hıza ulaştığı anları da cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüleri sosyal hesabından da paylaşan trafik magandası, 220 kilometreyi aşarak otoyolda hız yaptı. Hız yaptığı anları paylaşan sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Görüntülerde trafik magandasının sık sık şerit değiştirdiği ve 280 kilometre hıza ulaştığı da görülüyor.