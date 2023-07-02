Trafikte makas terörü 5 can aldı

İzmir’de trafikte makas atan bir sürücünün çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen minibüse çarptı.
İzmir’in Menderes ilçesinde, makas atan hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54), çocukları Ali Alperen Özer (18) ve Özcan Özer’in ablası Şengül Acar (69) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca öldü. Kazada 4’ü ağır 20 kişi de yaralandı. Otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. ise olay yerinden uzaklaştıktan sonra yakalandı.
YARALILARI İTFAİYE ÇIKARTTI
Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir yönünden Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, Y.K. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken yandan çarptı. Özcan Özer’in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail A.’nın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ
Özcan Özer, Sibel Özer, Şengül Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Kemal Karaca ve Ali Alperen Özer ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Kaza anı, bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer’in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.
MAKASÇI TUTUKLANDI
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderilen 18 yaşındaki Y.K. ilk ifadesinde, ‘sollama yapmak isterken otomobile çarptığını’ söyledi.