Trafikte makas terörü 5 can aldı

İzmir’in Menderes ilçesinde, makas atan hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54), çocukları Ali Alperen Özer (18) ve Özcan Özer’in ablası Şengül Acar (69) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca öldü. Kazada 4’ü ağır 20 kişi de yaralandı. Otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. ise olay yerinden uzaklaştıktan sonra yakalandı.