Gündem Trakyada kar yağışı etkili oluyor
TEKİRDAĞ

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.

Haber Merkezi AA
Trakya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
AA
Trakya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
Trakya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
AA
Trakya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
Trakya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
AA
Trakya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Özellikle Malkara ilçe merkezi ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

HDP'li vekilin kolunu ısırdığı polis 10 gün rapor aldı
GÜNDEM
HDP'li vekilin kolunu ısırdığı polis 10 gün rapor aldı

Hulusi Akar'dan NATO'da kritik görüşme
DÜNYA
Hulusi Akar'dan NATO'da kritik görüşme
/**/
NATO'da diplomasi trafiği

NATO'da diplomasi trafiği

Bakan Akar, Brüksel'deki toplantıda mevkidaşlarıyla görüşüyor.
Gizli ağlar deşifre oluyor

Gizli ağlar deşifre oluyor

Bahçeli: Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor.
İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

İran'da intihar saldırısı: 20 ölü

Devrim Muhafızları'nı taşıyan otobüsü hedef aldılar.

KPSS davasında karar

KPSS davasında karar

Mahkeme 70 sanığa hapis cezası verdi.
Sessiz sedasız idam ettiler

Sessiz sedasız idam ettiler

​Mısır mahkemeleri darbe karşıtı 3 kişiyi daha darağacına gönderdi.
15 kilometre uzatacağız

15 kilometre uzatacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'ta müjdeyi verdi.
Yer: Soçi Zaman: Yarın

Yer: Soçi Zaman: Yarın

Türkiye'den Soçi zirvesiyle ilgili açıklama.

Osmanlı tokadını vuracağız

Osmanlı tokadını vuracağız

Erdoğan, ​Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.
Otel inşaatları durduruldu

Otel inşaatları durduruldu

Peribacaları'nda otel inşaatına bakanlık incelemesi.
8 bin bekçi alınacak

8 bin bekçi alınacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
NATO'da kritik görüşme

NATO'da kritik görüşme

Savunma ​Bakanı Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü.
AK Parti'den 3600 müjdesi

AK Parti'den 3600 müjdesi

Bülent Turan: Takvim uygun olursa çıkarılacak.
AB: Suudiler terörü destekliyor

AB: Suudiler terörü destekliyor

​Suudiler, Kaşıkçı cinayetiyle dünyanın gündeminde.
İttifak genişliyor

İttifak genişliyor

Cumhur İttifakı'nda iş birliği 50 ile çıkabilir.
Trabzon maçı son damla oldu

Trabzon maçı son damla oldu

​Yusuf Namoğlu MHK'dan istifa sebebini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.