Gündem Trakyada sıcaklıklar Balkanlardan gelecek hava ile sert düşüşe geçecek
EDİRNE

Trakya'da sıcaklıklar sert düşüşe geçecek! Edirne, Kırklareli, Tekirdağ hava durumu

Trakya'da sıcaklıklar Balkanlar'dan gelecek hava ile sert düşüşe geçecek

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Trakya'da Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren sıcaklıklar, hissedilir derecede düşecek.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Meteorolojik tahmine göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Yarın etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, Trakya'daki sıcaklıkları 15 derece düşürecek.

Bölgede bugün ortalama en yüksek sıcaklığın 18 derece olması beklenirken yarından itibaren 3 dereceye kadar azama olacak.

Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
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Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Asıl soğuklar pazar geliyor

Soğuk hava dalgası, pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıkları eksi değerlere indirecek.

Soğuk havanın etkisiyle pazar günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili olacak.

Kar yağışının pazartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

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