Gündem Tramvay ile otomobil çarpıştı Bir kişi yaralandı, seferler durduruldu
İSTANBUL

Tramvay ile otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı, seferler durduruldu

Zeytinburnu'nda otomobile tramvay çarptı. Bulunduğu yerde sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralı sürücüyü çıkartarak hastaneye kaldırdı.

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Haber Merkezi DHA
Tramvay ile otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı, seferler durduruldu
Zeytinburnu'nda tramvay otomobile çarptı.

Zeytinburnu'nda otomobile tramvay çarptı. Bulunduğu yerde sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralı sürücüyü çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bir anda sola doğru kırıp, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalıştığı ve tramvayın önüne çıkan otomobile çarptığı görülüyor.

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