Transferler güçlendirdi

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İmamoğlu’nun kendi saflarına transfer ettiği; Özgür Özel, Engin Altay, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek gibi CHP’nin son dönem politikalarına damga
vurmuş etkili isimler. Partide 7 dönemdir milletvekili olan Engin Altay’ın ismi, CHP’nin seçimleri kazanması durumunda Meclis Başkanlığı için geçiyordu.
HEPSİ KURMAY KADRODAN
İsmi bakanlık için geçen ve yeniden aday olmayan yaklaşık 3 yıl genel sekreterlik yapan Selin Sayek Böke de özellikle son seçimde Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibi içindeydi. Muharrem Erkek de 6’lı Masa sürecinde oluşturulan anayasa komisyonunda yer almıştı. Onursal Adıgüzel ise CHP’nin sosyal medya hafızasını oluşturuyor.
5 dönemdir vekil olan isimlerden Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl de değişim isteyenler arasında. Kılıçdaroğlu’na en yakınındaki isimlerden Özgür Özel, CHP liderinin Grup Başkanlığı koltuğunu bıraktığı isim olarak dikkat çekiyor.