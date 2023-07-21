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Transferler güçlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı kararlarda akıl hocalığı yapan isimleri safına katan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olası karşı manevraları da bu sayede okuyabilecek.

Mehmet Güney
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İmamoğlu’nun kendi saflarına transfer ettiği; Özgür Özel, Engin Altay, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek gibi CHP’nin son dönem politikalarına damga

vurmuş etkili isimler. Partide 7 dönemdir milletvekili olan Engin Altay’ın ismi, CHP’nin seçimleri kazanması durumunda Meclis Başkanlığı için geçiyordu.


HEPSİ KURMAY KADRODAN

İsmi bakanlık için geçen ve yeniden aday olmayan yaklaşık 3 yıl genel sekreterlik yapan Selin Sayek Böke de özellikle son seçimde Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibi içindeydi. Muharrem Erkek de 6’lı Masa sürecinde oluşturulan anayasa komisyonunda yer almıştı. Onursal Adıgüzel ise CHP’nin sosyal medya hafızasını oluşturuyor.

5 dönemdir vekil olan isimlerden Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl de değişim isteyenler arasında. Kılıçdaroğlu’na en yakınındaki isimlerden Özgür Özel, CHP liderinin Grup Başkanlığı koltuğunu bıraktığı isim olarak dikkat çekiyor.


CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"

#politika
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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