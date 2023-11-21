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Bakan Uraloğlu öğretmenlere güzel haberi duyurdu: Yüzde 50 indirim uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

13:18 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:56 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Trenlerde uygulanacak yüzde 50 indirim özel okullardaki öğretmenleri de kapsıyor.

Trenlerde uygulanacak yüzde 50 indirim özel okullardaki öğretmenleri de kapsıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yönelik hızlı tren müjdesi verdi.


Bakan Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek,
“Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak
” dedi.

Özel okullardaki öğretmenleri de kapsıyor

Uraloğlu,
“Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak”
diye konuştu.

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirtti.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#öğretmen
#yüksek hızlı tren
1 saat önce
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