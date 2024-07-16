15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden tam sekiz yıl geçti.





Bu sekiz yıl içerisinde, o karanlık gecede hayatını kaybeden şehitlerin anısını yaşatmak ve bu önemli tarihi olayı gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli eserler ortaya konuldu.





Tabii'den '15 Temmuz özel' yapımlar

TRT'nin dijital platformu 'tabii', 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel içerikleriyle şehit ve gazileri anarken ihanet şebekesi FETÖ’nün maskesini bir kez daha indiriyor ve gelecek nesillere aktarıyor.

Tabii orijinal dizisi "Şebeke" ile birlikte FETÖ'nün gizli ve karanlık yüzünü ortaya çıkaran "Zehirli Salkım" ve 15 Temmuz kahramanlarının öyküsünü anlatan "Bir Hilal Uğruna" gibi belgesellerin yanı sıra FETÖ üyelerinin yargılanma ve tutuklanma süreçlerini konu alan "İtiraf" ile terör örgütünün üyesi olmakla suçlanmış vatansever bir görevlinin mücadelesini anlatan "Yirmi Sekiz" gibi filmler ve çok daha fazlası "tabii" ekranlarında.

İşte, TRT tabii 15 Temmuz özel yapımlar;

İşgal Girişiminden Dirilişe: 15 Temmuz'un Anatomisi

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da "FETÖ" olarak adlandırılan paralel yapılanma tarafından felakete sürüklenmekten kılpayı döndüğü darbe girişiminin ve sonrasında olanların hikâyesi. Canlandırmalarla, gerçek görüntülerle ve gerçek tanıklarla güçlendirilen olay örgüsü, Türkiye halkının gösterdiği destansı kahramanlığı gözler önüne seriyor.

Şebeke

Şebeke, devletin içine sızmış bir terör örgütünün karmaşık hikayesini anlatıyor. Huzur dolu bir günün ardından bir gazeteci, araştırması sırasında terör örgütüyle ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak ne yazık ki, bu bilgileri yayınlamadan önce suikaste uğrar. Gazetecinin ölümü üzerine, olayı çözmek ve örgütün peşine düşmek üzere Başkomiser Ali görevlendirilir. Fakat Ali, örgütün etkisi altındaki bir dünyada, kimseye güvenemeyeceği tehlikeli bir yolculuğa çıkar.





Furkan Palalı, Pelin Karahan, Eren Hacısalihoğlu, Ceyda Ateş, Savaş Satış, Mehmet Polat ve Ercan Demirel gibi Türkiye'nin sevilen oyuncularının bir araya geldiği dizi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kumpas

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in başlangıcından bu yana devletin içine sızarken mensuplarını kontrol altında tutmak için uyguladığı yöntemler, başvurduğu psikolojik taktikler ve ulaştığı teknik altyapı gözler önüne seriliyor.

En uzun gece

Gazeteci İsmail Halis 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı ülkesi ve demokrasisi için şehit düşenleri anıyor. İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde bulunan Halis tanıklıklara, Kur'an-ı Kerim tilavetlerine ve 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nın icrasına yer veriyor.

O gün ne oldu?

Avrupa'da yaşayan Türklerin gözünden 15 Temmuz gecesi yaşananları ele alıyor.

15/07 Şafak Vakti

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen vatandaşların gerçek hikayelerinden esinlenilen film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor.

Ulu Çınarın Kuşları

15 Temmuz'daki darbe girişiminin hikâyesinden ilham alınarak çocuklara yönelik hazırlanmış bu animasyonda birçok farklı kuş türünün bir arada yaşadığı ulu çınar, onu ele geçirmek isteyen kötü niyetli bir kuşun hedefi olur. Ancak cesur kuşlar birbirinden güzel kahramanlıklar yaparak çınarlarını savunur ve bu tehdidi defeder.

Mahrem

Mahrem belgeseli, FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri anlatıyor.

Yirmisekiz

İstihbarat görevlisi Serencebey’in 15 Temmuz darbe girişiminde son nefesini veren arkadaşından, Fetöcülerin 14 Ağustos’ta tekrar darbe yapacaklarını öğrenmesi ile başlayan film, tehdit olarak görülen Serencebey’e FETÖ üyesi olduğu iftirasının atılmasını anlatıyor.

Mahrem Kumpas İtiraf

"İtiraf" adlı film, FETÖ mensuplarının birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını ele alıyor.

Bir hilal uğruna 15 Temmuz

15 Temmuz İstiklal Mücadelesinde vatanı savunan şehit ve gazileri anlatıyor.

Zehirli Salkım

Zehirli Salkım belgeseli, terör örgütü FETÖ elebaşının din adamı kisvesinden nasıl örgüt liderine dönüştüğünü gün yüzüne çıkarıyor.



