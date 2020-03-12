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POLİTİKA AMERİKA

Trump'ın 30 günlük koronavirüs yasağını duyuran NYT'den skandal fotoğraf: Listede dahi olmayan Türkiye fotoğrafıyla servis ettiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye fotoğrafını kullanarak servis eden New York Times'a tepki gösterdi. Bakan Varank, “Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NYT'nin kullandığı Türkiye fotoğrafı
NYT'nin kullandığı Türkiye fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD’nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

TÜRKİYE İLE İNGİLTERE YASAKTAN MUAF

  • Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.

NYT ise ABD’nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye’nin fotoğrafını kullanarak servis etti.

NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

  • “Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor.”
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