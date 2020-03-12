Trump'ın 30 günlük koronavirüs yasağını duyuran NYT'den skandal fotoğraf: Listede dahi olmayan Türkiye fotoğrafıyla servis ettiler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye fotoğrafını kullanarak servis eden New York Times'a tepki gösterdi. Bakan Varank, “Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi 12 Mart 2020, 11:17 Son Güncelleme: 12 Mart 2020, 11:22 Yeni Şafak