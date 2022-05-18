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ANKARA

TSK vurdukça HDP PKK’ya gitti: 3 yılda 100 ziyaret

PKK’yla mücadele için seri operasyonların başladığı 2018 yılından itibaren HDP’lilerin Irak’ın kuzeyine gidiş gelişleri arttı. HDP’li 34 milletvekili 3 yılda Irak’ın kuzeyine 100’e yakın ziyaret gerçekleştirdi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
TSK vurdukça HDP PKK’ya gitti: 3 yılda 100 ziyaret
Erbil’de Abdullah Öcalan için açlık grevi yapan teröristleri ziyaret ettiler.

TSK, Jandarma ve Emniyet, 2018’den itibaren alan kontrolü sağlamak için terör örgütü PKK’ya yönelik seri operasyonlara başladı. Yurt içinde Kıran, Kapan, Yıldırım, Eren ve Eren Abluka Operasyonları, Irak’ın kuzeyinde ise Pençe (1-2-3), Pençe-Kartal (1-2), Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım ve Pençe Kilit operasyonları ile örgüte ağır darbe vuruldu. Bazıları hala devam eden operasyonlarda örgütün yurt içindeki yapılanması bitme noktasına geldi. Irak’ın kuzeyinde ise Hakurk, Sinat, Haftanin, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan’daki örgüt kampları önemli oranda temizlendi. Örgütün Kandil, Sincar, Karaçok gibi büyük kamplarına da ağır darbe indirildi.

HDP’liler Süleymaniye’de PKK’nın Suriye kolu PYD’lilerle görüştü.
HDP’liler Süleymaniye’de PKK’nın Suriye kolu PYD’lilerle görüştü.

OPERASYONLARLA PARALEL

Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği örgütün lojistik altyapısının imha edildiği bu operasyonlar, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı’nın “PKK’nın siyasi uzantısı” tespitinde bulunduğu HDP’yi hareketlendirdi. HDP milletvekilleri, tam da operasyonların başladığı 2018 yılından itibaren Kuzey Irak yollarını aşındırdı. HDP’li 34 milletvekili son 3 yılda Irak’ın kuzeyine 100’e yakın ziyaret gerçekleştirdi.

HDP’liler PKK’nın ikinci Kandil olarak gördüğü Sincar’da.
HDP’liler PKK’nın ikinci Kandil olarak gördüğü Sincar’da.

FİRARİ GÜZEL 3 DEFA GİTTİ

Kuzey Irak’ı en çok ziyaret eden isimlerin Hüseyin Kaçmaz, İmam Taşçıer, Ayşe Acar Başaran, Nuran İmir, Berdan Öztürk, Feleknas Uca ve Ebru Günay olduğu öğrenildi. PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan ve milletvekilliği düşürülen HDP’li firari Semra Güzel’in de en az 3 defa Kuzey Irak’a geçiş yaptığı soruşturma dosyasına girdi.

TALİMAT ALMAYA GİDİYORLAR

Teslim olan teröristlerin verdiği ifadeler ve saha bilgileri doğrultusunda HDP’lilerin, köşeye sıkışan PKK elebaşlarından talimat almak için Kuzey Irak’a gittiği değerlendiriliyor. Örgütün yayın organlarında HDP’lilerin TSK ve MİT’in operasyonlarının hemen ardından Sincar ve Mahmur’a gittiği, bazı ziyaretlerde de Erbil ve Süleymaniye’de terör örgütünün uzantıları ile görüştükleri yönünde çok sayıda haber bulunuyor.

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