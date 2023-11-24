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TSK'dan Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 17 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör örgütü PKK/KCK hedeflerinden 17'sinin daha düzenlenen hava harekatıyla imha edildiğini duyurdu. TSK'nın operasyonunda içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolar yok edildi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:19 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 21:46 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 17 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Mağara, sığınak, barınak ve depolar yok edildi

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 5l'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 24 Kasım 2023 saat 20.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edilmiştir. icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. "





#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Irak
#Metina
#Gara
#PKK
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