TSK'dan Pençe- Kilit bölgesine SİHA'larla operasyon: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerinin kış aylarında planladığı saldırı hazırlıklarına vurulan darbe gün geçtikçe büyüyor.
Milli Savunma Bakanlığı da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz'
'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz'
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
denildi.
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35 dakika önce