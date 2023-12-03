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TSK'dan Pençe- Kilit bölgesine SİHA'larla operasyon: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:59 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 13:33 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerinin kış aylarında planladığı saldırı hazırlıklarına vurulan darbe gün geçtikçe büyüyor.


Milli Savunma Bakanlığı da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 


'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz'

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız"
denildi.



Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi
Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-30” operasyonlarında altı ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.


#MSB
#Pençe-Kilit
#TSK
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