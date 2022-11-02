Gündem TSKya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında PKK propagandası yapmak suçundan iddianame hazırlandığı ortaya çıktı
İZMİR

TSK'ya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında PKK propagandası yapmak suçundan iddianame hazırlandığı ortaya çıktı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını' iddia eden avukat Aryen Turan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştı. TSK'ya iftira atan Turan hakkında geçtiğimiz yıllarda PKK propagandası yapmak suçundan iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TSKya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında PKK propagandası yapmak suçundan iddianame hazırlandığı ortaya çıktı
Aryen Turan

Avukat Aryen Turan, 22 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen İzmir Barosu genel kurulunda yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri sürerek tepki çeken açıklamalara imza attı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'ya iftira atan Turan için harekete geçerek resen soruşturma başlattı.

Gelişmenin ardından TSK'ya iftira atan avukat Aryen Turan hakkında geçmiş yıllarda PKK propagandası yapmak suçundan hazırlanan iddianameler ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Baronun Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, arbede yaşanmıştı. Genel kurulda avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edilmişti.

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