TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atmasının ardından gözaltına alınan Fincancı'ya bir destek de CHP'den: Asla kabul edilemez

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde örgütün yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Açıklamaları büyük tepki çeken Fincancı, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

HDP YALNIZ BIRAKMADI

Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından HDP'den peş peşe destek mesajları geldi. HDP'nin resmi sosyal medya hesabının yanı sıra HDP'li Meral Danış Beştaş ve Ömer Öcalan Fincancı'ya destek paylaşımları yaptı.

GÜNDEM Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP'den destek mesajları

CHP'DEN TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

HDP'nin ardından Fincancı'ya bir destek de CHP'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

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"Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.

Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.

Asla kabul edilemez!"

Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.



Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.



Asla kabul edilemez! https://t.co/O5mX7XYoI2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 26, 2022

GÜNDEM Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP'den destek mesajları