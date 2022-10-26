Gündem TSKya kimyasal silah iftirası atmasının ardından gözaltına alınan Fincancıya bir destek de CHPden Asla kabul edilemez
POLİTİKA

TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atmasının ardından gözaltına alınan Fincancı'ya bir destek de CHP'den: Asla kabul edilemez

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atmasının ardından bu sabah saatlerinde 'terör propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya HDP'nin ardından CHP'den de destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TSKya kimyasal silah iftirası atmasının ardından gözaltına alınan Fincancıya bir destek de CHPden: Asla kabul edilemez
CHP'den Şebnem Korur Fincancı'ya destek paylaşımı

Terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde örgütün yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Açıklamaları büyük tepki çeken Fincancı, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

HDP YALNIZ BIRAKMADI

Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından HDP'den peş peşe destek mesajları geldi. HDP'nin resmi sosyal medya hesabının yanı sıra HDP'li Meral Danış Beştaş ve Ömer Öcalan Fincancı'ya destek paylaşımları yaptı.

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP'den destek mesajları
GÜNDEM
Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP'den destek mesajları

CHP'DEN TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ

HDP'nin ardından Fincancı'ya bir destek de CHP'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.

Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.

Asla kabul edilemez!"

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP'den destek mesajları
GÜNDEM
Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı'ya HDP'den destek mesajları

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Işıkla tüketiciyi aldatıyorlardı.

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