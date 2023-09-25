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TÜBİTAK SAGE'de patlama: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Valiliği, TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaya ilişkin TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada ise patlamanın kimyasal reaksiyon sonucu meydana geldiği belirtildi.

18:08 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
TÜBİTAK SAGE

TÜBİTAK SAGE

Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İnceleme başlatıldı

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

TÜBİTAK'tan açıklama

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) yerleşkesinde meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısında (YAPATA) bulunan kimyasal atık sahasında, atıkların geçici depolandığı kısımda 25.09.2023 Pazartesi günü 16.40 sularında ilk tespitlere göre kimyasal reaksiyon meydana gelmiştir. Çıkan yangında ilgili altyapıda bulunan bir çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Çalışanımıza Allah’tan rahmet ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.



#TÜBİTAK
#SAGE
#Patlama
#Ankara
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