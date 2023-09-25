Ankara'da özel halk otobüsçüleri araçlarını satma kararı aldı

Ankara'da Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, geçen hafta yaptığı açıklamada, özel halk otobüsçülerine gelir desteği verilmemesi nedeniyle şehit aileleri, gazi ve basın mensupları dışındaki ücretsiz yolcuları taşımayacaklarını belirterek, eğer sonuç alınmazsa bugün kontak kapatacaklarını açıklamıştı. Bugün Yenimahalle'deki İlçe Terminali'nde basın açıklaması yapan TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "Bildiğiniz üzere Ankara genelinde hizmet vermekte olan 665'e yakın özel halk otobüsümüz, batma noktasına geldiği için geçen hafta içinde ücretsiz ve indirimli hizmet alan yolcularımızın kamu halk otobüslerini tercih etmelerini rica etmiştik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın, 23 Eylül 2023 Cumartesi günü yapılan CHP Ankara İl Kongresinde yapmış olduğu, 'Gerekirse araçları biz belediye olarak satın alırız' açıklamasına istinaden, tüm araçlarımızı Ankara Büyükşehir Belediyesine satmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bize destek versinler" dedi.