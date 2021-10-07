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İSTANBUL

TÜGVA Adalar'daki gençlere kapılarını yeniden açtı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararına aykırı bir şekilde zorla tahliye etmeye çalıştığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği, tartışmalarının ardından faaliyetlerine devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
TÜGVA Adalardaki gençlere kapılarını yeniden açtı
TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği kapılarını yeniden açtı

İBB ekiplerinin, Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğini tahliye girişiminin ardından bugün vakıf binasına gelen TÜGVA üyeleri, etrafı toparladıktan sonra gençlere vakfın kapılarını açtı.

Vakfa gelerek kitap okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, burada ayrıca satranç ve mangala gibi oyunlar oynadı.

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği gençlere kapılarını açtı
OYNAT 00:36
TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği gençlere kapılarını açtı
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği, tahliye tartışmalarının ardından faaliyetlerine devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğini tahliye girişiminin ardından bugün vakıf binasına gelen TÜGVA üyeleri, etrafı toparladıktan sonra gençlere vakfın kapılarını açtı. Vakfa gelerek kitap okuyan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, burada ayrıca satranç ve mangala gibi oyunlar oynadı.

NE OLMUŞTU?

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de 10 senelik kira sözleşmesi imzaladı.

Ancak anlaşmaya uymayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sözleşmeyi haksız bir şekilde tek taraflı olarak feshetti. Kaymakamlığa başvurup TÜGVA'nın ofisi tahliye etmesini talep etti. Bunun üzerine TÜGVA tarafından kira sözleşmesinin devam ettiğine ilişkin tespit davası açıldı. Sürecin devam etmesi ve konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı olmaması nedeniyle kaymakamlık ve valilik İBB'nin tahliye talebini reddetti.

Tüm bu gelişmelere rağmen İBB, kararı tanımayıp zabıta kuvvetlerini kullanarak TÜGVA'ya ait eşyaları herhangi bir kayıt dahi tutmadan, zorla gasp etti ve bina dışına çıkardı.

İBB ve CHP Adalar yönetimi TÜGVA'nın ofisini gasp etti
GÜNDEM
İBB ve CHP Adalar yönetimi TÜGVA'nın ofisini gasp etti

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İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
OYNAT 00:16
İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.

TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.


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