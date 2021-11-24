TÜGVA'dan belge sızdıran bir kişi tutuklandı: FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı

TÜGVA'dan belge sızdırılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dernekte bir dönem yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Aydoğdu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, sonrasında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BYLOCKÇU FETÖ'CÜLERLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDE

Aydoğdu'nun TÜGVA içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenilmişti.

Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.

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