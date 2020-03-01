Tüm camilerde yarın sabah namazında Fetih Suresi okunacak

Hayat

Irkçılığı nakavt edeceğiz

Dünya şampiyonu Türk boksör Fatih Altunkaya, tecrübelerini gençlere aktarıyor. Almanya’da yaşanan ırkçı saldırıların artması karşısında spora daha çok ihtiyacımız olduğunu belirten Karakut lakaplı boksör, “Ölenler ve yaralılar arasında tanıdıklarım vardı. Son dönemde ırkçılıkta anormal bir yükseliş var. Spor salonunda farklı milletten arkadaşımızla birlikte samimi bir ortam oluşturduk. Spor sayesinde ırkçılığı nakavt edeceğiz, ırkçılık ringte kalacak” diyor.