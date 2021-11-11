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İSTANBUL

Tüm suçu kardeşine atmıştı: Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi

Çiftlikbank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
Tüm suçu kardeşine atmıştı: Tosuncukun kardeşi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi
Çiftlik Bank sanıklarından Fatih Aydın tutuklandı.

Çiftlikbank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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