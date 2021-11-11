Tüm suçu kardeşine atmıştı: Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi

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Türk emniyeti 'Tosuncuk' ve ağabeyini 1,5 yıl boyunca gölge gibi takip etti

Çiftlik Bank davası sanıklarından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile abisi Fatih Aydın'ın peşine düşerek Brezilya ve Uruguay'daki yaşamlarını mercek altına alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleri, şüphelilerin Türkiye'ye iadesi için yoğun mesai harcadı. Türkiye'de resmi nikahlı eşi bulunan Fatih Aydın'ın Uruguay'da birlikte yaşadığı sevgilisinden iki çocuğu olduğu, yakalandığında üzerinden çıkan sahte kimliği ise kardeşi Mehmet Aydın'ın gönderdiği ortaya çıktı.