Tüm suçu kardeşine atmıştı: Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın için tutuklama kararı verildi

Çiftlikbank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Çiftlikbank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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