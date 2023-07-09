Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerden yenilgi ve büyük hayal kırıklığı ile çıkan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istifa baskısına maruz kalmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "değişim" parolasıyla parti yönetimine bayrak açmış ve genel başkanlık için destek arayışlarına başlamıştı.
İmamoğlu bu doğrultuda İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelirken, mevkidaşından aradığı desteği bulamadı. Soyer, SonSöz TV’de katıldığı programda görüşmenin içeriğine değinirken CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin fikirlerini paylaştı.