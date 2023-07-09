Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz

1 saat civarında buluşma oldu. Görüşmede ben daha çok onu dinledim. Bizim ne yaptığımız ile ilgili tereddüt yok ancak onun aklından geçenlerle ilgili çok da bilinmeyen, anlaşılmadığını düşündüğüm birçok şey var. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim, bildiride de ifade ettik. Ekrem Bey'in kamuoyunda değerlendirmeleri oldu. Ancak ben bunu içime sindiremedim. Basın vasıtası ile haberdar olmak doğru biçim değildi. Sadece medya üzerinden Ekrem Bey’i anlamak istemem. Bu olamaz! Nedir aklından geçen ‘anlat bir’ demek istedim"