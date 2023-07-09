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Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' isteğine kapıyı kapattı: Aynı fikirde değiliz

CHP'de değişim krizi hız kesmeden tırmanıyor. Genel başkanlık hevesine kapılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile toplantı yaptı. İkilinin gündeminde değişim ve kurultay vardı. Günler süren sessizliğini bozan Soyer ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır takındı. Soyer, ikili arasındaki görüşme sonrası İmamoğlu'nu hayal kırıklığına uğratacak sözler sarf etti.

21:56 . 9/07/2023 Pazar
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerden yenilgi ve büyük hayal kırıklığı ile çıkan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu istifa baskısına maruz kalmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "değişim" parolasıyla parti yönetimine bayrak açmış ve genel başkanlık için destek arayışlarına başlamıştı.

İmamoğlu bu doğrultuda İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelirken, mevkidaşından aradığı desteği bulamadı. Soyer, SonSöz TV’de katıldığı programda görüşmenin içeriğine değinirken CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin fikirlerini paylaştı.

"FARKLI DÜŞÜNDÜĞÜMÜ NET OLARAK İFADE ETTİM"

İmamoğlu ile büyükşehir belediye başkanları olarak, 4,5 yıldır düzenli bir araya geldiklerini ancak seçimden sonra ilk kez buluştuklarını hatırlatan Soyer, "
1 saat civarında buluşma oldu. Görüşmede ben daha çok onu dinledim. Bizim ne yaptığımız ile ilgili tereddüt yok ancak onun aklından geçenlerle ilgili çok da bilinmeyen, anlaşılmadığını düşündüğüm birçok şey var. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim, bildiride de ifade ettik. Ekrem Bey'in kamuoyunda değerlendirmeleri oldu. Ancak ben bunu içime sindiremedim. Basın vasıtası ile haberdar olmak doğru biçim değildi. Sadece medya üzerinden Ekrem Bey’i anlamak istemem. Bu olamaz! Nedir aklından geçen ‘anlat bir’ demek istedim"
ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK SÖZLERİ

Başkan Soyer, kurultayın yerel seçimin ardından yapılacağına dair emare olduğunu kaydederek
“Sayın Genel Başkan ‘bu gemiyi güvenli limana yanaştırana kadar kaptanlığı bırakmayacağım’ dedi. Bu benim için son derece değerli bir tespit. Limandan ne kastediyor kendisi bilir tabii. Ancak benim anladığım, seçime kadar bir değişim olmaması ancak sonrasında bir değişimin olması şeklinde anladım. Nitekim kongreler sürecinde de kurultaya seçimden önce mi gidilir, sonra mı gidilir orasını bilmiyorum. Ancak en azından seçime kadar genel başkanla gidileceğine dair emareler var. Benim kastettiğim bunla ilgili bir değişim değil. Benim kastettiğim değişim içeriğe dair bir değişim…”
açıklamasını yaptı.

"DEĞİŞİM, LİDERLERİN DEĞİŞMESİ DEĞİL"

CHP’nin toplumsal muhalefeti örgütleyen bir parti olması gerektiğinin altını çizen Soyer, değişim tartışmasının kişilere bağlı yürütülmemesi gerektiğinin belirterek, “
Neyi, nasıl söylememiz lazım, öfkeyi nasıl yönlendirmemiz lazım ve nasıl geleceğin Türkiye’sini hayal ediyoruz, onu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Benim değişimden anladığım budur. Heyetlerin, liderlerin değişmesi değil. Sadece birbirimizi daha iyi anlamalıyız
” şeklinde konuştu.

#Tunç Soyer
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Değişim
1 saat önce
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