Gündem Tunç Soyere 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu Bunları tartışacak zamanımız yok
İZMİR

Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok

Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği okur yazarlık eğitimi kapsamında gazeteci Enver Aysever'in, 20 kişiye toplamda 18 gün eğitim vererek kurs için günlük 13 bin 250 lira kazanacağı iddia edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konu ile ilgili olarak "Bunları tartışacak zamanımız yok" diye konuştu.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalı olan Sonsöz TV'nin konuğu oldu.

İzmir hakkındaki gelişmelerin konuşulduğu programda Enver Aysever'e 18 günde 238 bin liranın nasıl kazandırıldığı da Soyer'e soruldu.

Bu eğitimlerin her zaman verildiğini ifade eden Tunç Soyer, eleştirilere yanıt vermekten kaçındı.

"Ona az verdin buna çok verdin" tartışmalarının kimseyi bir yere götürmeyeceğini dile getiren Tunç Soyer, belediyenin hedef alındığını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale
GÜNDEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

"BUNLARI TARTIŞACAK ZAMANIMIZ YOK"

Tunç Soyer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Enver Aysever Türkiye'deki eğitimcilerden biri olan isimlerden. Başkalarından da eğitim alıyoruz ancak Aysever’i sevenler-sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok.

"ONA AZ VERDİN BUNA ÇOK VERDİN TARTIŞMASI BİZİ BİR YERE GÖTÜRMEYECEK"

Finlandiya ve Güney Kore'nin kişi başı milli geliri, 50 yıl önce Türkiye'den gerideydi. Sonra bir bakan geliyor ve bütün bakanlıkların ücretini kesiyor ve eğitime aktarıyor. 8 yıl sonra öyle bir değişiyor ki Finlandiya'nın geleceği… Yani ona az verdin buna çok verdin tartışmaları bizi bir yere götürmeyecek."

İzmir Belediye Başkanı Soyer'in afet röportajı verdiği Artı TV canlı yayın sırasında elebaşı Öcalan'ı ekrana verdi
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CHP'li Tunç Soyer: Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali?
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