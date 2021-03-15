Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalı olan Sonsöz TV'nin konuğu oldu.

İzmir hakkındaki gelişmelerin konuşulduğu programda Enver Aysever'e 18 günde 238 bin liranın nasıl kazandırıldığı da Soyer'e soruldu.

Bu eğitimlerin her zaman verildiğini ifade eden Tunç Soyer, eleştirilere yanıt vermekten kaçındı.

"Ona az verdin buna çok verdin" tartışmalarının kimseyi bir yere götürmeyeceğini dile getiren Tunç Soyer, belediyenin hedef alındığını savundu.

GÜNDEM İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

"BUNLARI TARTIŞACAK ZAMANIMIZ YOK"

Tunç Soyer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Enver Aysever Türkiye'deki eğitimcilerden biri olan isimlerden. Başkalarından da eğitim alıyoruz ancak Aysever’i sevenler-sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok.

REKLAM

"ONA AZ VERDİN BUNA ÇOK VERDİN TARTIŞMASI BİZİ BİR YERE GÖTÜRMEYECEK"

Finlandiya ve Güney Kore'nin kişi başı milli geliri, 50 yıl önce Türkiye'den gerideydi. Sonra bir bakan geliyor ve bütün bakanlıkların ücretini kesiyor ve eğitime aktarıyor. 8 yıl sonra öyle bir değişiyor ki Finlandiya'nın geleceği… Yani ona az verdin buna çok verdin tartışmaları bizi bir yere götürmeyecek."

OYNAT 00:45 İzmir Belediye Başkanı Soyer'in afet röportajı verdiği Artı TV canlı yayın sırasında elebaşı Öcalan'ı ekrana verdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehirde etkili olan yağış sonrası meydana gelen hasara ilişkin son durumu terör örgütü propagandasıyla gündeme gelen Artı TV'ye anlattı. Soyer bilgiler paylaştığı sırada ekrana terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın görseli yansıdı. Birkaç saniye ekranda duran görsel daha sonra kaldırıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:39 CHP'li Tunç Soyer: Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh hali? İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Konak Pasaport İskelesi yerine konulan yüzer iskeleye Yunan kralı Agamemnon'un ismini vermelerini savundu. Soyer, “Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Bunu anlamakta zorlanıyorum' dedi. Agamemnon, Anadolu'ya saldıran Yunan kralının adı. 1. Dünya Savaşı'nda da Agamemnon ismi verilen bir savaş gemisiyle Çanakkale'ye saldırılmıştı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder