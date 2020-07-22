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POLİTİKA

Tuncay Özkan: Sosyal medya düzenlemesine direneceğiz

CHP'den sosyal medya düzenlemesi çıkışı Özkan: Direneceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya düzenlemesine direneceklerini belirterek "Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya düzenlemesi yapılması çağrısı üzerine 11 maddelik teklif hazırladı.

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AK Parti’nin Almanya modelini inceleyerek hazırladığı düzenleme Meclis'e sunuldu.

Planlanan düzenlemede, özgürlük hak ihlali şikayetinde cezai yaptırım uygulanmasına CHP karşı çıktı.

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'SONUNA KADAR KARŞI ÇIKACAĞIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak düzenlemeye tepki gösterdi.

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Özkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz!''

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