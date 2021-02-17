Gündem Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlunun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
AYDİN

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Aydın'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan zanlının evinde yapılan aramada metamfetamin ve uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler bulundu.

Haber Merkezi DHA
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu.

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Didim Çamlık Mahallesi'nde bulunan evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı'nın kardeşi tutuklandı

Operasyonda evde bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu ile U.A. yakalandı.

Evde yapılan aramada, 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Maçoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Mahkemedeki işlemlerin ardından zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk vukuatı değil

Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 0,66 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan B.A. ve A.B. de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.

Zehir tacirlerine ağır darbe: 65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Zehir tacirlerine ağır darbe: 65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı

Adana'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı
GÜNDEM
Adana'da cips paketinde uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler böyle yakalandı
FOTOĞRAF 8
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan kişilerin tespit edilmesi üzerine 8 Şubat 2021 tarihinde operasyon düzenledi.
Title
Operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli yakalanırken, 92 adet küçük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 882 gram gelen eroin ve 12 adet büyük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 508 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Title
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan haklarında işlem yapılan 4 şüpheli önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul Havalimanı'nda midelerinde uyuşturucu taşıyan şüpheliler böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Abone Ol Google News
Terör sevici Avrupa

Terör sevici Avrupa

​Gara katliamını görmezden gelip PKK'nın eylemlerine göz yumuyor.
Sibirya değil Kazdağları

Sibirya değil Kazdağları

Sıcaklık eksi 10 derecenin altına düştü, ağaçlar buz tuttu.
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Emniyete ilk ATAK helikopteri teslim edildi

10 kilometrelik kuyruk

10 kilometrelik kuyruk

​Bursa İzmir karayolu kaza ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan hitap ediyor.

Kar İstanbul'u terk ediyor

Kar İstanbul'u terk ediyor

​Meteoroloji tarih verip, soğuk havaya karşı uyardı.

​Yüz yüze eğitim için karar çıktı.
Tunceli'de deprem

Tunceli'de deprem

​Pülümür açıklarında 4,1 şiddetinde meydana geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.