Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Didim Çamlık Mahallesi'nde bulunan evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı'nın kardeşi gözaltına alındı

Operasyonda evde bulunan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu ile U.A. yakalandı.

Evde yapılan aramada, 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Maçoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

İlk vukuatı değil

Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.

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Operasyon kapsamında 0,66 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan B.A. ve A.B. de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.

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