Tur minibüsü İETT otobüsüne çarptı: İki yaralı var

Kaza saat 06.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre İstanbul Havalimanı'ndan aldığı yabancı uyruklu yolcuları, Sultanahmet'te bulunan otele transferini gerçekleştiren Deniz Arslan'ın kullandığı 34 FJL 719 plakalı minibüs, Kasımpaşa yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 AL 9484 plakalı İETT'ye ait halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan yabancı uyruklu bir kadın ve minibüsün şoförü Deniz Arslan yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yabancı uyruklu kadın Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta şoförle birlikte 3 kişinin olduğu öğrenildi.

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KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle, Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan minibüsün olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF 21 Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kiretmitçi Mahallesi’ndeki Doğanbey TOKİ konutları B7 Blok’ta, 23 katlı binanın 10’uncu katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken ev sahibi daireden çıkıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle dumanların sardığı binada bulunanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bir yatalak hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ancak, binayı tahliye etmeyen bazı vatandaşlar balkona çıkarak cep telefonlarıyla görüntü çekmeyi tercih etti. Sokak üzerinde toplanan bazı vatandaşlar da çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüleme yarışına girdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Bursa'daki yangında 'pes' dedirten görüntü: Evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektiler Bursa Doğanbey Toki Konutları'nda 23 katlı binanın 10'uncu katında çıkan yangına müdahale eden ekipler binayı tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken, evlerinden çıkmayan bazı kişiler cep telefonlarıyla görüntü çekti. Sokak üzerinde toplanan bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntü alma yarışına girdi.

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FOTOĞRAF 18 Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Güllüce köyünde, şiddetli yağış sonrasında köy yolu göçtü. Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, yaptığı açıklamasında, “2 gündür ilçemiz ciddi bir şekilde yağış alıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyardık. Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden, özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımıza bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha rica ediyoruz” dedi. Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü Sağanak yağış ilk olarak öğle saatlerinde Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle, ilçenin sokaklarında su birikintileri meydana geldi. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, ilçe merkezinde bulunan bazı zemin katları su bastı. Akşam saatlerinde ise bu kez sağanak yağmur kent merkezinde etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Çanakkale'de şiddetli yağış: Yol çökünce köye giriş çıkışlar kapandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Güllüce köy yolunda şiddetli yağış sonrasında göçme meydana geldi. Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. BiP'te paylaş

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