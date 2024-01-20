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Turgut Altınok sahte anketlere karşı uyardı: Hiçbir doğruluğu yok

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve Ankara AK Parti teşkilatı yerel seçim çalışmalarına başladı. Adaylığının açıklanmasının hemen ardından sahaya inen Altınok, sahte anketlere karşı uyarılarda bulunarak, “Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de anketler vardı, biliyorsunuz. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan’dır. Azı 70, çoğu en az 75 oy çıkaracak Sincan bize” dedi.

16:19 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:47 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları için sahaya indi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları için sahaya indi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve Ankara AK Parti Teşkilatı yerel seçim çalışmalarına büyük bir coşkuyla başladı. Adaylığının açıklanmasının hemen ardından sahaya inen Altınok’un ilk durağı Sincan oldu.


Sincan’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlara konuşan Altınok, sahte anketlerle algı yapıldığını dile getirerek,
“Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de anketler vardı, biliyorsunuz. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan’dır. Azı 70, çoğu en az 75 oy çıkaracak Sincan bize”
diye konuştu.

'Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar: Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok çalışmalarına hızlı başladı. Seçim çalışmalarını Sincan’dan başlatan Altınok, sahte anketlerle algı yapıldığını dile getirerek,
“Şimdi sahte anketler yayınlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de anketler vardı, biliyorsunuz. Anket neresi biliyor musunuz? Anket bu Sincan’dır. Azı 70, çoğu en az 75 oy çıkaracak Sincan bize”
diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri ve AK Parti Ankara milletvekilleri Murat Alparslan ve Ahmet Fethan Baykoç ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile birlikte ilk olarak AK Parti Sincan İlçe teşkilatını ziyaret etti. Buradan Sincan Belediye Kültür Evi’nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Altınok, bir konuşma yaptı.

'Sincan'ın 5 yılda alamadığı hizmeti telafi edeceğiz'

Sincan'da teşkilatın 31 Mart zaferine hazır olduğunu belirten Altınok konuşmasına, "İnşallah Sincan en az 70 yapacak mı? Cumhur ittifakımızla beraber. Sevdamız sokaktaki çocuklarımıza dokunmaktır, gençlerimize dokunmaktır. Toplumun her kesimiyle her yerde buluşmak, eserler ve hizmetler yapmaktır" diyerek başladı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin(ABB) bütçesinin Sincan Belediyesi bütçesinin 60 katı büyüklüğünde olduğunu belirten Altınok, son 5 yılda ABB tarafından Sincan'a yapılan bir yatırım olmadığını ifade etti. Altınok;
"İnşallah bu 5 yılda Sincan’ın alamadığı hizmeti de telafi edeceğiz. Verilmeyen hakkınızı vereceğiz. Ayrıca Saraycık- Peçenek üzerinden Sincan-Eskişehir Yoluna bağlantı talebi var. Bunları da Rabbim nasip ederse yapacağız"
şeklinde konuştu.

Altınok: Kapı kapı gezilecek rehavete kapılmak yok

Sincan'da yüzde 75'e 25 için kapı kapı dolaşıp çalışacaklarını ifade eden Altınok;
"İnşallah nice yapacağımız eserlerle ve hizmetlerle Sincan bu 5 yılda alamadığı hizmetleri fazlasıyla alacak. Ama ne yapacağız, rehavete kapılmak yok. Son seçimde 65’e 35. Bu sefer 75’e 25 için hazır mısın Sincan? İnşallah mahcup etmeyeceğiz sizi. Altınok makamda değil Sincan’ın sokaklarında olacak onu da söyleyeyim" d
edi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

Hakan Han Özcan: Yavaş hizmet üretmedi Ankara’nın 5 yılını heba etti

  • AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya ve eğlence belediyeciliği yaptığını belirterek hizmet üretmediğini dile getirdi. Özcan; "Mevcut CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara’nın ve Ankaralının 5 yılını heba etti. Hizmet üretmedi. Sosyal medya ve eğlence belediyeciliği yaptı. Yatırımlar hep lafta kaldı. Şimdi gerçek belediyeciliği Ankara Turgut Altınok ile görecek. Yatırımlar ve halka dokunan hizmetler Turgut Altınok ile gelecek. Bu alanda Sincan’da gerçek hizmete ve yatırımlara kavuşacak. 31 Mart’ta Sicanlılar Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de sandıkları patlatarak yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak" şeklinde konuştu.



#Turgut Altınok
#Hakan Han Özcan
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#yerel seçim
17 saat önce
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