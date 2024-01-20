Turgut Altınok sahte anketlere karşı uyardı: Hiçbir doğruluğu yok

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve Ankara AK Parti Teşkilatı yerel seçim çalışmalarına büyük bir coşkuyla başladı. Adaylığının açıklanmasının hemen ardından sahaya inen Altınok’un ilk durağı Sincan oldu.
'Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar: Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok'
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri ve AK Parti Ankara milletvekilleri Murat Alparslan ve Ahmet Fethan Baykoç ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile birlikte ilk olarak AK Parti Sincan İlçe teşkilatını ziyaret etti. Buradan Sincan Belediye Kültür Evi’nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Altınok, bir konuşma yaptı.
'Sincan'ın 5 yılda alamadığı hizmeti telafi edeceğiz'
Sincan'da teşkilatın 31 Mart zaferine hazır olduğunu belirten Altınok konuşmasına, "İnşallah Sincan en az 70 yapacak mı? Cumhur ittifakımızla beraber. Sevdamız sokaktaki çocuklarımıza dokunmaktır, gençlerimize dokunmaktır. Toplumun her kesimiyle her yerde buluşmak, eserler ve hizmetler yapmaktır" diyerek başladı.
Altınok: Kapı kapı gezilecek rehavete kapılmak yok
Hakan Han Özcan: Yavaş hizmet üretmedi Ankara’nın 5 yılını heba etti
- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya ve eğlence belediyeciliği yaptığını belirterek hizmet üretmediğini dile getirdi. Özcan; "Mevcut CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara’nın ve Ankaralının 5 yılını heba etti. Hizmet üretmedi. Sosyal medya ve eğlence belediyeciliği yaptı. Yatırımlar hep lafta kaldı. Şimdi gerçek belediyeciliği Ankara Turgut Altınok ile görecek. Yatırımlar ve halka dokunan hizmetler Turgut Altınok ile gelecek. Bu alanda Sincan’da gerçek hizmete ve yatırımlara kavuşacak. 31 Mart’ta Sicanlılar Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de sandıkları patlatarak yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak" şeklinde konuştu.