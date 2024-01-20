Turgut Altınok sahte anketlere karşı uyardı: Hiçbir doğruluğu yok

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya ve eğlence belediyeciliği yaptığını belirterek hizmet üretmediğini dile getirdi. Özcan; "Mevcut CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara’nın ve Ankaralının 5 yılını heba etti. Hizmet üretmedi. Sosyal medya ve eğlence belediyeciliği yaptı. Yatırımlar hep lafta kaldı. Şimdi gerçek belediyeciliği Ankara Turgut Altınok ile görecek. Yatırımlar ve halka dokunan hizmetler Turgut Altınok ile gelecek. Bu alanda Sincan’da gerçek hizmete ve yatırımlara kavuşacak. 31 Mart’ta Sicanlılar Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde de sandıkları patlatarak yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacak" şeklinde konuştu.